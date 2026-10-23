Зеленский о трехсторонней встрече: когда могут состояться переговоры

Президент Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Кушниром и спецпредставителем США Стивом Виткоффом. Он также сообщил о планах провести трехстороннюю встречу на уровне команд в первой половине ноября.

Об этом глава государства заявил во время онлайн-выступления в Hudson Institute в Вашингтоне, передает журналист Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам

По словам Зеленского, Украина готова провести встречу как можно скорее, даже на следующий день.

Выступление Зеленского в Hudson Institute в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

"На уровне команд — мы надеемся, что это удастся — планируется встреча в первой половине ноября, и, конечно, чем раньше, тем лучше; мы готовы встретиться в любой день, даже завтра, но все это зависит от россиян. Нам всем нужно сосредоточиться на том, чтобы эти встречи все-таки состоялись", — сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что подобные переговоры планировали провести еще в сентябре, однако встреча так и не состоялась. По словам Зеленского, тогда российская сторона нашла повод, чтобы избежать переговоров.

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Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на посредничество США для прекращения огня с Россией. Президент подчеркнул, что сначала необходимо остановить активную фазу войны, а уже после этого обсуждать гарантии безопасности и другие условия мира. Также он сообщил, что Украина готова принять участие во встрече в США во время саммита G20, если получит соответствующее приглашение от Дональда Трампа.

Как сообщали Новини.LIVE, европейские страны обсуждают усиление своего участия в переговорах о прекращении войны в Украине. По данным The Telegraph, поиск общего представителя активизировался на фоне застоя в мирном процессе при посредничестве США и опасений относительно возможных уступок со стороны России. Ранее попытки согласовать кандидатуру, которую поддержали бы европейские правительства, не дали результата.