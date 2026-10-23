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Головна Новини дня Ми готові зустрітися навіть завтра: Зеленський про переговори з РФ

Ми готові зустрітися навіть завтра: Зеленський про переговори з РФ

Ua ru
23 жовтня 2026 17:30
Репортаж
Зеленський про тристоронню зустріч: коли можуть відбутися переговори
Президент Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Кушніром і спецпредставником США Стівом Віткоффом. Він також повідомив про плани провести тристоронню зустріч на рівні команд у першій половині листопада.

Про це глава держави заявив під час онлайн-виступу в Hudson Institute у Вашингтоні, передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Зеленський заявив про готовність України до переговорів

За словами Зеленського, Україна готова провести зустріч якомога швидше, навіть наступного дня. 

Ми готові зустрітися навіть завтра: Зеленський про переговори з РФ - фото 1
Виступ Зеленського в Hudson Institute у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

"На рівні команд — ми сподіваємося, що це вдасться — планується зустріч у першій половині листопада, і, звісно, ​​що раніше, то краще; ми готові зустрітися будь-якого дня, навіть завтра, але все це залежить від росіян. Нам усім потрібно зосередитися на тому, щоб ці зустрічі таки відбулися", — сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що подібні переговори планували провести ще у вересні, однак зустріч так і не відбулася. За словами Зеленського, тоді російська сторона знайшла причину, щоб уникнути переговорів.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на посередництво США для припинення вогню з Росією. Президент наголосив, що спочатку необхідно зупинити активну фазу війни, а вже після цього обговорювати гарантії безпеки та інші умови миру. Також він повідомив, що Україна готова долучитися до зустрічі у США під час саміту G20, якщо отримає відповідне запрошення від Дональда Трампа.

Як повідомляли Новини.LIVE, європейські країни обговорюють посилення власної участі в переговорах щодо припинення війни в Україні. За даними The Telegraph, пошук спільного представника активізувався на тлі застою в мирному процесі за посередництва США та побоювань щодо можливих поступок Росії. Раніше спроби узгодити кандидатуру, яку підтримали б європейські уряди, не дали результату.

Володимир Зеленський США війна в Україні мирні переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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