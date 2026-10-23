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Головна Новини дня ЗМІ: Європа обирає між п'ятьма кандидатами для переговорів з РФ

ЗМІ: Європа обирає між п'ятьма кандидатами для переговорів з РФ

Ua ru
23 жовтня 2026 13:08
Європа обирає представників для переговорів із Росією Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Європейські держави активізували пошук власних представників для участі в переговорах із Росією щодо припинення війни в Україні. Загалом обирають між пʼятьма кандидатами. Посилення ролі Європи стало відповіддю на застій у переговорному процесі під керівництво Сполучених Штатів Америки та занепокоєння стосовно поступок Москві.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Новини.LIVE.

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Представник від Європи на переговори з Росією

Серед імовірних кандидатів на цю роль розглядаються:

  • прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;
  • президент Фінляндії Александер Стубб;
  • президент Чехії Петр Павел;
  • премʼєр Данії Метте Фредеріксен;
  • премʼєр Норвегії Йонас Гар Стере.

Останніми тижнями в Європі посилюються заклики якнайшвидше визначитися з представниками для участі в мирних переговорах. Причиною стали побоювання, що Дональд Трамп більше не відстоює інтереси європейських країн належним чином.

"Європа зрозуміла, що спочатку має бути консенсус щодо того, що нам потрібно вести переговори з росіянами. По-друге, має бути консенсус щодо того, якою є ця позиція", — сказало джерело, знайоме з переговорами.

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Європейські країни прагнуть активніше долучитися до переговорів між Україною та Росією після понад року безрезультатних спроб США виступити посередником. Зусилля лідера Штатів Дональда Трампа щодо досягнення мирної угоди значною мірою зайшли в глухий кут, оскільки російський диктатор Путін не відмовляється від своїх умов.

Попередні спроби обрати спільного представника від Європи, якого підтримали б уряди країн континенту, не дали результату.

За словами джерела, обізнаного з перебігом обговорень, найімовірніше, Європа сформує групу лідерів. Такий підхід дасть змогу уникнути суперництва між країнами за право представляти континент, а також ризику блокування окремих кандидатур.

Видання зазначає, що Стубб став постійно присутньою фігурою в зусиллях Європи щодо підтримки України на етапі переговорів. Крім того, він має міцний звʼязок з Трампом через любов до гольфу.

Також чеський президент має сприятливий профіль завдяки своєму досвіду командування НАТО та веденню військових переговорів з росіянами.

Як писали Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що США здатні відіграти ключову роль у завершенні російської війни проти України. За його словами, Вашингтон може змусити Росію припинити бойові дії.

А у Росії повідомляли про готовність поновити тристоронні переговори за участю США та України в середині листопада 2026 року. Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор оцінює ситуацію на фронті як таку, що нібито складається на користь РФ. 

США війна переговори Україна Європа Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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