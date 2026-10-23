Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Европейские государства активизировали поиск своих представителей для участия в переговорах с Россией о прекращении войны в Украине. В целом выбор делается между пятью кандидатами. Усиление роли Европы стало ответом на застой в переговорном процессе под руководством Соединенных Штатов Америки и обеспокоенность уступками Москве.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Новини.LIVE.

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Представитель от Европы на переговорах с Россией

Среди вероятных кандидатов на эту роль рассматриваются:

премьер-министр Италии Джорджа Мелони;

президент Финляндии Александр Стубб;

президент Чехии Петр Павел;

премьер-министр Дании Метте Фредериксен;

премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

В последние недели в Европе усиливаются призывы как можно скорее определиться с представителями для участия в мирных переговорах. Причиной стали опасения, что Дональд Трамп больше не отстаивает интересы европейских стран должным образом.

"Европа поняла, что сначала должен быть консенсус относительно того, что нам нужно вести переговоры с россиянами. Во-вторых, должен быть консенсус относительно того, какова эта позиция", — сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

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Европейские страны стремятся более активно присоединиться к переговорам между Украиной и Россией после более чем года безрезультатных попыток США выступить посредником. Усилия лидера США Дональда Трампа по достижению мирного соглашения в значительной степени зашли в тупик, поскольку российский диктатор Путин не отказывается от своих условий.

Предыдущие попытки выбрать общего представителя от Европы, которого поддержали бы правительства стран континента, не дали результата.

По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, скорее всего, Европа сформирует группу лидеров. Такой подход позволит избежать соперничества между странами за право представлять континент, а также риска блокирования отдельных кандидатур.

Издание отмечает, что Стубб стал постоянной фигурой в усилиях Европы по поддержке Украины на этапе переговоров. Кроме того, у него прочные связи с Трампом благодаря любви к гольфу.

Кроме того, чешский президент имеет благоприятный профиль благодаря своему опыту командования в НАТО и ведению военных переговоров с россиянами.

Как писали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что США способны сыграть ключевую роль в прекращении российской войны против Украины. По его словам, Вашингтон может заставить Россию прекратить боевые действия.

А в России сообщали о готовности возобновить трехсторонние переговоры с участием США и Украины в середине ноября 2026 года. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор оценивает ситуацию на фронте как якобы складывающуюся в пользу РФ.