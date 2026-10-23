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Головна Новини дня Це не найгірша ідея: Трамп про можливу участь Меланії в переговорах

Це не найгірша ідея: Трамп про можливу участь Меланії в переговорах

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23 жовтня 2026 23:57
Трамп оцінив можливу участь Меланії в мирних переговорах Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловився щодо можливої участі першої леді Меланії Трамп у мирних переговорах про завершення війни в Україні. Він прокоментував її зусилля, спрямовані на порятунок дітей, і можливість залучення до тристороннього переговорного процесу. Також американський президент заявив, що перемир’я в окупованих Олешках було особистою ініціативою його дружини.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ABC News.

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Що Трамп сказав про участь Меланії в переговорах

Після досягнення гуманітарного перемир’я у тимчасово окупованих Росією Олешках кореспонденти запитали Дональда Трампа, чи може перша леді США долучитися до тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні.

Відповідаючи на запитання, президент США назвав таку можливість не найгіршою ідеєю. Він пояснив свою оцінку, наголосивши на прагненні Меланії рятувати дітей:

"Це не найгірша ідея, яку я чув. Вона (Меланія Трамп, — Ред.) хоче рятувати дітей, і саме на цьому зосереджена. І обидві сторони з нею співпрацюють, тож вона робить дуже добру роботу".

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Також глава Білого дому додав, що перемир’я в Олешках було особистою ініціативою Меланії.

Новини.LIVE писали, що 23 жовтня 2026 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести переговори з Росією якомога швидше — навіть завтра. Тристоронню зустріч на рівні команд за участю України, США та РФ планують на першу половину листопада. За словами глави держави, проведення переговорів залежить від російської сторони, яка раніше вже зривала подібну зустріч, заплановану на вересень.

Новини.LIVE інформували, що 21 жовтня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Росія підтримує проведення тристоронніх переговорів на рівні команд України, США та РФ. Американська сторона пропонує провести зустріч якнайшвидше, однак конкретних дат поки не узгодили. Серед пріоритетів переговорів Зеленський назвав повернення полонених і дипломатичну роботу над досягненням миру.

Новини.LIVE писали, що Росія заявила про готовність відновити тристоронні переговори з Україною та США в середині листопада 2026 року. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, під час зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом російський диктатор виклав своє бачення ситуації на фронті. Ушаков стверджує, що Путін вважає, ніби ініціатива на лінії фронту повністю належить російським військам.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп війна в Україні Меланія Трамп мирні переговори
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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