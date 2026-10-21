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Головна Новини дня Зеленський: Росія підтримує трьохсторонню зустріч на рівні команд

Зеленський: Росія підтримує трьохсторонню зустріч на рівні команд

Ua ru
21 жовтня 2026 21:20
Росія підтримує трьохсторонню зустріч на рівні команд - Зеленський
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дати можливої тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії ще не узгоджені. За його словами, після візиту спеціального представника президента США Стіва Віткоффа до РФ українська сторона отримала інформацію про готовність Росії до переговорів на рівні команд.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

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Росія готова до перемовин на рівні команд

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що після візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга, стало відомо, що диктатор Путін погоджується на трьохсторонні перемовини на рівні команд України, РФ та Сполучених Штатів.

Також він заявив, що США бажають, щоб згадана зустріч відбулась якнайшвидше, водночас глава держави Зеленський ще не говорив про конкретну дату перемовин.

"Важливо було, що сьогодні була зустріч Стіва Віткоффа з російською стороною. Ми отримали фідбек, що Росія, так як це зрозуміли ми з брифу, Росія підтримує трьохсторонню зустріч на рівні наших команд. Американська сторона пропонує це зробити як можна швидше, ми підтримуємо це. Я не знаю, які будуть остаточні дати цієї зустрічі", — сказав Зеленський.

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Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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