Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд — Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что даты возможной трехсторонней встречи с участием Украины, США и России пока не согласованы. По его словам, после визита специального представителя президента США Стива Виткоффа в РФ украинская сторона получила информацию о готовности России к переговорам на уровне команд.

Об этом пишет Новини.LIVE.

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"Важно было то, что сегодня состоялась встреча Стива Виткоффа с российской стороной. Мы получили обратную связь о том, что Россия, как мы поняли из брифинга, поддерживает трехстороннюю встречу на уровне наших команд. Американская сторона предлагает сделать это как можно скорее, мы поддерживаем это. Я не знаю, какими будут окончательные даты этой встречи", — сказал Зеленский.

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