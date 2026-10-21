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Зеленский: Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд

Ua ru
21 октября 2026 21:20
Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд — Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что даты возможной трехсторонней встречи с участием Украины, США и России пока не согласованы. По его словам, после визита специального представителя президента США Стива Виткоффа в РФ украинская сторона получила информацию о готовности России к переговорам на уровне команд.

Об этом пишет Новини.LIVE.

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"Важно было то, что сегодня состоялась встреча Стива Виткоффа с российской стороной. Мы получили обратную связь о том, что Россия, как мы поняли из брифинга, поддерживает трехстороннюю встречу на уровне наших команд. Американская сторона предлагает сделать это как можно скорее, мы поддерживаем это. Я не знаю, какими будут окончательные даты этой встречи", — сказал Зеленский.

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Автор:
Штин Ульяна

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