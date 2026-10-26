Перша леді США Меланія Трамп. Фото: Reuters

Гуманітарну операцію в Олешках планують провести після початку припинення вогню 29 жовтня. На виконання запланованих заходів може знадобитися від п’яти до семи днів. Для документування процесу на місці працюватимуть журналісти американської медіакомпанії Newsmax.

Про це головний радник першої леді США Марк Бекмен розповів в інтерв’ю "Укрінформу", інформує Новини.LIVE.

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Скільки триватиме гуманітарна операція в Олешках

Марк Бекмен зазначив, що операція в Олешках буде масштабною і перед її учасниками стоїть велике завдання. За його словами, після 29 жовтня знадобиться кілька днів, щоб виконати все заплановане. Подальші гуманітарні ініціативи Меланії Трамп залежатимуть від готовності української та російської сторін продовжувати співпрацю з нею.

"Думаю, знадобиться від п’яти до семи днів після 29 жовтня, щоб забезпечити виконання всього запланованого. Після цього, якщо президент Зеленський і президент Путін знову будуть готові співпрацювати з першою леді, я впевнений, що Меланія Трамп продовжить ці гуманітарні зусилля", — сказав він.

Бекмен також повідомив, що перша леді США безпосередньо працює з Україною та РФ над наступним етапом возз’єднання дітей із їхніми родинами.

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Хто документуватиме операцію в Олешках

Для фіксації перебігу гуманітарної операції американська сторона запропонувала залучити нейтральну медіакомпанію. Вона має виконувати журналістську функцію та документувати події за допомогою відео, фотозйомки й аудіозаписів. Про цю ініціативу розповів радник Меланії Трамп, пояснюючи роль американських журналістів на місці.

"Американці запропонували залучити до роботи на місці нейтральну американську медіакомпанію, яка виконуватиме традиційну журналістську функцію та документуватиме все за допомогою відео, фотозйомки й аудіозаписів", — зазначив радник Меланії Трамп.

За словами Бекмена, документувати процес буде американська медіакомпанія Newsmax. Команда першої леді США працювала з власником організації, після чого журналісти погодилися вирушити до Олешок.

Радник пояснив, що журналісти не обмежуватимуться звичайним висвітленням подій. Вони також виступатимуть нейтральними спостерігачами на місці та записуватимуть свідчення всіх причетних.

"Журналісти вирушать туди, щоб виконувати роль, яка виходить за межі звичайного висвітлення подій. Вони виступатимуть як нейтральні американські спостерігачі на місці та записуватимуть свідчення всіх причетних", — наголосив Бекмен.

Він додав, що присутність журналістів має стати додатковим запобіжником, який допоможе гарантувати безпечний проїзд мешканців Олешок до безпечних місць.

Новини.LIVE інформували, що перша леді США Меланія Трамп не виключає можливості візиту до України. Президент США Дональд Трамп також заявив, що така поїздка може відбутися. Про це вони повідомили під час спілкування з пресою 24 жовтня 2026 року, відповідаючи на запитання журналістів.

Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп заявив, що Меланія Трамп могла б долучитися до тристоронніх мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Він наголосив, що перша леді США зосереджена на порятунку дітей і співпрацює з обома сторонами. За словами президента США, гуманітарне перемир’я в окупованих Олешках було особистою ініціативою його дружини.