Перша леді США Меланія Трамп. Фото: Annabelle Gordon/reuters.com

Перша леді США Меланія Трамп не виключає, що відвідає Україну. Президент США Дональд Трамп теж вважає поїздку можливою.

Про це голова Білого дому та його дружина заявили під час спілкування із пресою в суботу, 24 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Дональд і Меланія Трамп можуть приїхати в Україну

Журналісти спитали першу леді, чи планує вона поїздку в Україну. Меланія Трамп відповіла лаконічно: сказала "побачимо". Дональд Трамп додав: "Таке може статися".

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що перша леді США в ефірі Fox.News заявила про намір РФ русифікувати українських дітей. За її словами, окупанти хочуть передати маленьких українців російським родинам і залучити до своєї культури. Команда Меланії Трамп співпрацює із представниками РФ та України, щоб возз'єднати якомога більше родин.

Також Новини.LIVE писав про заяву Меланії Трам щодо припинення вогню в Олешках на Херсонщині. Обстріли мають припинитися 29 жовтня. Режим тиші необхідний, щоб доставити до населеного пункту гуманітарну допомогу та підготуватися до евакуації місцевих жителів.