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Главная Новости дня Мелания Трамп рассказала о планах касательно визита в Украину

Мелания Трамп рассказала о планах касательно визита в Украину

Ua ru
25 октября 2026 06:20
Дональд и Мелания Трамп ответили, планируют ли они посетить Украину Annabelle Gordon/reuters.com
Первая леди США Мелания Трамп. Фото: Annabelle Gordon/reuters.com

Первая леди США Мелания Трамп не исключает, что посетит Украину. Президент США Дональд Трамп также считает такую поездку возможной.

Об этом глава Белого дома и его супруга заявили во время общения с прессой в субботу, 24 октября, передает Новини.LIVE.

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Дональд и Мелания Трамп могут приехать в Украину

Журналисты спросили первую леди, планирует ли она поездку в Украину. Мелания Трамп ответила лаконично: сказала "посмотрим". Дональд Трамп добавил: "Такое может случиться".

Ранее Новини.LIVE сообщал, что первая леди США в эфире Fox.News заявила о намерении РФ русифицировать украинских детей. По ее словам, оккупанты хотят передать маленьких украинцев в российские семьи и приобщить их к своей культуре. Команда Мелании Трамп сотрудничает с представителями РФ и Украины, чтобы воссоединить как можно больше семей.

Также Новини.LIVE писал о заявлении Мелании Трамп относительно прекращения огня в Олешках в Херсонской области. Обстрелы должны прекратиться 29 октября. Режим тишины необходим, чтобы доставить в населенный пункт гуманитарную помощь и подготовиться к эвакуации местных жителей.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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