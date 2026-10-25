Первая леди США Мелания Трамп. Фото: Annabelle Gordon/reuters.com

Первая леди США Мелания Трамп не исключает, что посетит Украину. Президент США Дональд Трамп также считает такую поездку возможной.

Об этом глава Белого дома и его супруга заявили во время общения с прессой в субботу, 24 октября, передает Новини.LIVE.

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Дональд и Мелания Трамп могут приехать в Украину

Журналисты спросили первую леди, планирует ли она поездку в Украину. Мелания Трамп ответила лаконично: сказала "посмотрим". Дональд Трамп добавил: "Такое может случиться".

Ранее Новини.LIVE сообщал, что первая леди США в эфире Fox.News заявила о намерении РФ русифицировать украинских детей. По ее словам, оккупанты хотят передать маленьких украинцев в российские семьи и приобщить их к своей культуре. Команда Мелании Трамп сотрудничает с представителями РФ и Украины, чтобы воссоединить как можно больше семей.

Также Новини.LIVE писал о заявлении Мелании Трамп относительно прекращения огня в Олешках в Херсонской области. Обстрелы должны прекратиться 29 октября. Режим тишины необходим, чтобы доставить в населенный пункт гуманитарную помощь и подготовиться к эвакуации местных жителей.