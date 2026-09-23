Меланія Трамп заявила про плани Путіна щодо українських дітей

Меланія Трамп у початковій школі США. Фото: Білий дім

Перша леді США Меланія Трамп розповіла про роботу з повернення українських дітей, яких розлучила з родинами війна Росії проти України. Вона заявила, що одним із задумів російського диктатора Володимира Путіна було захоплення українських дітей, їхнє залучення до російської культури та передача російським сім'ям.

Про це Меланія говорила в ефірі Fox News, передає Новини.LIVE.

Реклама

Меланія Трамп про повернення українських дітей

Меланія Трамп зазначила, що возз'єднання дітей із батьками залишається одним із напрямів її роботи. За її словами, процес триває, а вона разом зі своєю командою працює над новими поверненнями.

"Возз'єднати якомога більше дітей — це і мій головний фокус. Те, що вони переживають, — це просто розриває серце. І немає нічого кращого, ніж бачити, як дитина зустрічається з батьками", — сказала перша леді США.

У відповідь на слова ведучого про спроби Росії змінити українську ідентичність дітей Меланія Трамп сказала, що працює над тим, щоб протидіяти цьому. Вона також наголосила, що її команда взаємодіє з представниками України та Росії у межах роботи над возз'єднанням родин.

Читайте також:

Скільки українських дітей вдалося повернути

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що кількість українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила, може сягати 1,6 млн, тоді як понад 20 тисяч — це лише діти, яких вдалося ідентифікувати.

Також Новини.LIVE писали про те, що Україні вдалося повернути 2 590 дітей із тимчасово окупованих територій та Росії. Дмитро Лубінець наголошував на необхідності посилювати тиск на РФ та встановлювати всіх причетних до злочинів проти українських дітей.