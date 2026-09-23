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Главная Новости дня Мелания Трамп заявила, что Путин хочет русифицировать украинских детей

Мелания Трамп заявила, что Путин хочет русифицировать украинских детей

Ua ru
23 сентября 2026 22:52
Мелания Трамп заявила о планах Путина в отношении украинских детей
Мелания Трамп в начальной школе США. Фото: Белый дом

Первая леди США Мелания Трамп рассказала о работе по возвращению украинских детей, которых разлучила с семьями война России против Украины. Она заявила, что одним из замыслов российского диктатора Владимира Путина был захват украинских детей, их приобщение к российской культуре и передача российским семьям.

Об этом Мелания говорила в эфире Fox News, передает Новини.LIVE.

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Мелания Трамп о возвращении украинских детей

Мелания Трамп отметила, что воссоединение детей с родителями остается одним из направлений ее работы. По ее словам, процесс продолжается, а она вместе со своей командой работает над новыми случаями возвращения.

"Воссоединить как можно больше детей — это и есть мой главный приоритет. То, что они переживают, — просто разрывает сердце. И нет ничего лучше, чем видеть, как ребенок встречается с родителями", — сказала первая леди США.

В ответ на слова ведущего о попытках России изменить украинскую идентичность детей Мелания Трамп сказала, что работает над тем, чтобы противодействовать этому. Она также подчеркнула, что ее команда взаимодействует с представителями Украины и России в рамках работы по воссоединению семей.

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Сколько украинских детей удалось вернуть

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что количество украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила, может достигать 1,6 млн, тогда как более 20 тысяч — это лишь те дети, которых удалось идентифицировать.

Также Новини.LIVE писали о том, что Украине удалось вернуть 2 590 детей с временно оккупированных территорий и из России. Дмитрий Лубинец подчеркивал необходимость усиления давления на РФ и установления всех причастных к преступлениям против украинских детей.

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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