Мелания Трамп заявила о планах Путина в отношении украинских детей

Мелания Трамп заявила, что Путин хочет русифицировать украинских детей
Первая леди США Мелания Трамп рассказала о работе по возвращению украинских детей, которых разлучила с семьями война России против Украины. Она заявила, что одним из замыслов российского диктатора Владимира Путина был захват украинских детей, их приобщение к российской культуре и передача российским семьям.
Об этом Мелания говорила в эфире Fox News, передает Новини.LIVE.
Мелания Трамп о возвращении украинских детей
Мелания Трамп отметила, что воссоединение детей с родителями остается одним из направлений ее работы. По ее словам, процесс продолжается, а она вместе со своей командой работает над новыми случаями возвращения.
"Воссоединить как можно больше детей — это и есть мой главный приоритет. То, что они переживают, — просто разрывает сердце. И нет ничего лучше, чем видеть, как ребенок встречается с родителями", — сказала первая леди США.
В ответ на слова ведущего о попытках России изменить украинскую идентичность детей Мелания Трамп сказала, что работает над тем, чтобы противодействовать этому. Она также подчеркнула, что ее команда взаимодействует с представителями Украины и России в рамках работы по воссоединению семей.
Сколько украинских детей удалось вернуть
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что количество украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила, может достигать 1,6 млн, тогда как более 20 тысяч — это лишь те дети, которых удалось идентифицировать.
Также Новини.LIVE писали о том, что Украине удалось вернуть 2 590 детей с временно оккупированных территорий и из России. Дмитрий Лубинец подчеркивал необходимость усиления давления на РФ и установления всех причастных к преступлениям против украинских детей.