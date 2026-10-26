Эвакуация жителей Олешек с участием ВСУ маловероятна: что известно

Временно оккупированные Олешки. Фото: кадр из видео

Эвакуация жителей оккупированных Олешек Херсонской области должна состояться в ближайшее время. Сообщается, что привлечение ВСУ к этой операции является "маловероятным сценарием". Это обусловлено тем, что гуманитарная миссия должна быть нейтральной и заранее полностью согласованной.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире "Ранок.LIVE".

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Кто будет привлечен к эвакуации жителей Олешек

Правозащитник Александр Павличенко сообщил в прямом эфире Новини.LIVE, что привлечение украинских войск к эвакуации местных жителей Олешок может создать риски. По его словам, если во время гуманитарной миссии произойдут провокации, открытие огня со стороны россиян, то гражданские лица окажутся под угрозой.

"Это должна быть нейтральная гуманитарная миссия, которая может быть оформлена с согласованием того, кто там находится, и, соответственно, с указанием, что это не военнослужащие. Что касается возможности провокаций. Провокации возможны всегда, возможны какие-то взрывы на минах", — пояснил исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека.

По его мнению, к операции могут присоединиться представители ГСЧС, медики и независимые наблюдатели.

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Мы писали, что в ближайшее время должна начаться спасательная миссия по деблокированию временно оккупированных Олешек. Для этого будет введен режим тишины со стороны РФ и Украины.

Новини.LIVE сообщали, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что заминированные дороги к оккупированным Олешковым значительно осложнят ситуацию. В то же время он добавил, что Украина со своей стороны готова сделать все возможное для спасения людей.