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Головна Новини дня Евакуація жителів Олешок за участі ЗСУ малоймовірна: правозахисник

Евакуація жителів Олешок за участі ЗСУ малоймовірна: правозахисник

Ua ru
26 жовтня 2026 12:59
Ексклюзив
Евакуація жителів Олешок за участі ЗСУ малоймовірна: що відомо
Тимчасово окуповані Олешки. Фото: кадр із відео

Евакуація жителів окупованих Олешок Херсонської області має пройти незабаром. Повідомляється, що залучення ЗСУ до цієї операції є "малоймовірним сценарієм". Це обумовлюється тим, що гуманітарна місія має бути нейтральною та попередньо повністю узгодженою.

Про це заявив виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі "Ранок.LIVE".

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Хто буде залучений до евакуації жителів Олешок

Правозахисник Олександр Павліченко повідомив у прямому ефірі Новини.LIVE, що залучення українських військ до евакуації місцевих жителів Олешок може створити ризики. За його словами, якщо будуть провокації під час гуманітарної місії, відкриття вогню з боку росіян, то цивільні люди опиняться під загрозою.

"Це має бути нейтральна гуманітарна місія, яка може бути оформлена з погодженням, хто там, і, відповідно, визначенням, що це не є військовослужбовці. Щодо можливості провокації. Провокації можливі завжди, можливі якісь підриви на мінах", — пояснив виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини.

На його думку, до операції можуть долучитись представники ДСНС, медики та незалежні спостерігачі.

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Ми писали, що незабаром має розпочатись рятувальна місія з деблокування тимчасово окупованих Олешок. Для цього запровадять режим тиші зі сторони РФ та України. 

Новини.LIVE інформували, що український лідер Володимир Зеленський повідомив, що заміновані дороги до окупованих Олешок значно ускладнять ситуацію. Водночас він додав, що Україна зі свого боку готова зробити все можливе для порятунку людей.

ЗСУ евакуація Україна гуманітарна допомога Херсонська область Олешки
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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