Народний депутат Давид Арахамія. Фото: ТГ-канал Арахамії

На півдні України 27 жовтня розпочався наймасштабніший із 2022 року режим припинення вогню на великій ділянці фронту. Домовленості досягнуто в межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп щодо розблокування Олешок, а сам режим тиші має тривати до вечора 1 листопада.

Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Окуповані Олешки. Фото: Reuters

Режим тиші на півдні України

За словами Арахамії, режим припинення вогню розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Він охоплює значну ділянку південного фронту та пов'язаний з ініціативою дружини Дональда Трампа Меланії щодо розблокування міста Олешки, яке знаходиться в російській окупації та наразі переживає гуманітарну катастрофу.

"Це найбільша деескалація з 2022 року", — заявив нардеп.

Згідно з оприлюдненою інформацією, режим тиші має діяти до 22:59 неділі, 1 листопада.

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Арахамія також висловив переконання, що подібні домовленості можуть сприяти завершенню війни.

"Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в окупованих Олешках стартувала гуманітарна місія з порятунку цивільних, для якої сторони домовилися про двостороннє припинення вогню. Кирило Буданов заявив, що безпосередньо на місці операцію координуватиме омбудсмен Дмитро Лубінець.

Також Новини.LIVE писав, що Україна та Росія за посередництва США узгодили механізми евакуації цивільних з Олешок. За словами радника Меланії Трамп Марка Бекмена, Росія пообіцяла поважати рішення людей щодо виїзду на підконтрольну Україні територію, до РФ або бажання залишитися в місті.