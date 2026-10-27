Дорога зі знищеними цивільними автівками, які намагалися виїхати з Олешок. Фото: 34-та окрема бригада морської піхоти «Борисфен»

Жителі окупованих Олешок зможуть самі обрати, куди евакуюватися. Росія пообіцяла США та Україні поважати їхній вибір. Як заявив радник Меланії Трамп Марк Бекмен, Київ та Москва узгодили всі механізми евакуації цивільних.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив головний радник першої леді США Меланії Трамп Марк Бекмен, передає Новини.LIVE.

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В Олешках проведуть евакуацію цивільних

Режим припинення вогню для проведення гуманітарної операції в Олешках на Херсонщині розпочнеться 29 жовтня. Дату визначили після детальних технічних і логістичних консультацій між сторонами.

"Дату 29 жовтня обрали тому, що і український уряд та військове керівництво, і російський уряд та військове керівництво вважають її найближчою й найкращою для того, щоб гарантувати безпеку всіх мешканців Олешок, доправити гуманітарну допомогу – зокрема медичний персонал, ліки, чисту воду, продукти харчування тощо, – а також розпочати підготовку до евакуації", — пояснив американський посадовець.

Він також припустив, що у разі необхідності режим тиші можуть подовжити для завершення всіх гуманітарних процедур.

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Механізми захисту та напрямки евакуації

Цивільне населення матиме змогу вільно вирішувати, виїжджати з міста чи залишатися. На питання щодо можливого тиску окупаційної влади Марк Бекмен відповів ствердно стосовно наявності домовленостей.

"Росія запевнила українців, а також американців, що поважатиме бажання мешканців Олешок", — підкреслив він.

Для безпеки людей Київ та Москва спільно напрацювали низку спеціальних інструментів.

"Коли вони отримають інформацію про те, куди хочуть виїхати люди та їхні родини – до України, Росії чи хочуть вони залишитися у своїх домівках в Олешках, – ці механізми, сподіваємося, забезпечать достатній захист, щоб бажання кожного було враховане", — розповів радник.

Деталі щодо наданих Росією гарантій та плану реагування на ймовірні порушення перемир'я наразі тримають у таємниці. Бекмен зауважив, що не розголошувати ці дані тимчасово попросили керівники обох країн.

Також оцінювати потреби містян та супроводжувати процес виїзду безпосередньо в Олешках будуть цивільні групи, склад яких вже повністю погоджено. Від України на місці працюватиме команда на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем. Російська сторона також затвердила свого представника та інших учасників операції.

Головний радник Меланії Трамп високо оцінив зусилля українського омбудсмена, назвавши його людиною, яка максимально віддана Україні та своєму народу й робить усе можливе для подолання будь-яких перешкод. Крім того, посадовець додав, що після завершення заходів в Олешках перша леді США Меланія Трамп готова продовжувати гуманітарну роботу в Україні.

Новини.LIVE інформували, що за словами омбудсмана Дмитра Лубінця, українська сторона вже дотримується тиші в межах досягнутих домовленостей. Безпосередні заходи з евакуації цивільних і доставки допомоги планують розгорнути до 29 жовтня, а загалом процес триватиме від п'яти до семи днів. Для фіксації дотримання безпекових умов на місце планують залучити журналістів американської компанії Newsmax.

Президент Володимир Зеленський наголосив на високих ризиках запланованої операції. Москва може використати коридор для пропаганди або заблокувати реальний виїзд мешканців на підконтрольну Україні територію, примусово скеровуючи колони вглиб окупованих регіонів чи до РФ.

Попри блокаду, підтримка цивільного населення в місті триває. Бійці Національної гвардії України за допомогою важких безпілотників уже доставили в Олешки понад 600 кілограмів екстреного гуманітарного вантажу для родин із дітьми, зокрема дитяче харчування, молоко, продуктові набори першої необхідності та іграшки.