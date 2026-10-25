Військові пакують допомогу для відправлення в Олешки. Фото: t.me/I_Vyhivskyi

У заблоковані російськими окупантами Олешки на Херсонщині дронами доставили понад 600 кг допомоги для родин із дітьми. До міста доправили дитяче харчування, молоко, сухі сніданки та іграшки. Посилки передали бійці Національної гвардії України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника МВС України Івана Вигівського у неділю, 25 жовтня.

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Операція з доставлення дронами допомоги в Олешки. Фото: t.me/I_Vyhivskyi

В Олешки дронами доставили нову партію допомоги

Попри російську окупацію та складні умови, у яких перебувають жителі Херсонщини, українські підрозділи продовжують надавати їм підтримку. Напередодні гвардійці роти спеціального призначення "Болгаричі" 11-ї бригади Національної гвардії України за допомогою безпілотників доставили посилки для родин із дітьми.

Загалом до Олешок доправили 15 пакунків вагою понад 600 кілограмів. Усередині були сухі сніданки, молоко, розвивальні ігри та іграшки.

Серед дітей, які нині перебувають у заблокованих Олешках, є ті, хто народився вже під час повномасштабної війни й не знає життя без терору. За словами Івана Вигівського, підтримка таких родин передбачає, зокрема, доставлення продуктів першої необхідності.

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Міністр внутрішніх справ також подякував усім, хто долучився до підготовки та доставлення допомоги, зокрема тим, хто керував дронами й забезпечував прикриття:

"Дякую кожному, хто збирав ці пакунки, керував дронами та забезпечував прикриття. Кожному, хто, ризикуючи життям, допомагає українцям на окупованій території".

Скриншот заяви Вигівського/ Telegram

Новини.LIVE інформували, що Україна та Росія узгодили час початку режиму тиші для гуманітарної місії в Олешках. Припинення вогню має розпочатися 27 жовтня о 03:00 за київським часом, що відповідає 04:00 за московським.

Новини.LIVE повідомляли, що 24 жовтня 2026 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині ускладнює мінування доріг російськими військовими. Україна планує доставити жителям продукти й медикаменти та допомогти їм виїхати з небезпечної зони. Водночас глава держави висловив сподівання, що домовленості вдасться реалізувати за посередництва США.

Новини.LIVE писали, що 23 жовтня 2026 року у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Сили оборони забезпечать режим тиші для проведення гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині. Відповідні розпорядження передадуть військовим у встановленому порядку. Також у Генштабі нагадали, що українські підрозділи вже доставляли гуманітарну допомогу дронами жителям Олешок і навколишніх сіл.