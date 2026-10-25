Военные упаковывают гуманитарную помощь для отправки в Олешки. Фото: t.me/I_Vyhivskyi

В заблокированный российскими оккупантами город Олешки в Херсонской области с помощью дронов доставили более 600 кг помощи для семей с детьми. В город доставили детское питание, молоко, сухие завтраки и игрушки. Посылки передали бойцы Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу МВД Украины Ивана Выговского в воскресенье, 25 октября.

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Операция по доставке помощи в Олешки с помощью дронов. Фото: t.me/I_Vyhivskyi

В Олешки с помощью дронов доставили новую партию помощи

Несмотря на российскую оккупацию и сложные условия, в которых находятся жители Херсонской области, украинские подразделения продолжают оказывать им поддержку. Накануне гвардейцы роты специального назначения "Болгаричи" 11-й бригады Национальной гвардии Украины с помощью беспилотников доставили посылки для семей с детьми.

Всего в Олешки доставили 15 посылок весом более 600 килограммов. Внутри были сухие завтраки, молоко, развивающие игры и игрушки.

Среди детей, которые сейчас находятся в блокированных Олешках, есть те, кто родился уже во время полномасштабной войны и не знает жизни без террора. По словам Ивана Выговского, поддержка таких семей предусматривает, в частности, доставку продуктов первой необходимости.

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Министр внутренних дел также поблагодарил всех, кто присоединился к подготовке и доставке помощи, в частности тех, кто управлял дронами и обеспечивал прикрытие:

"Спасибо каждому, кто собирал эти посылки, управлял дронами и обеспечивал прикрытие. Каждому, кто, рискуя жизнью, помогает украинцам на оккупированной территории".

Скриншот заявления Выговского / Telegram

Новини.LIVE сообщали, что Украина и Россия согласовали время начала режима тишины для гуманитарной миссии в Олешках. Прекращение огня должно начаться 27 октября в 03:00 по киевскому времени, что соответствует 04:00 по московскому.

Новини.LIVE сообщали, что 24 октября 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках в Херсонской области затрудняет минирование дорог российскими военными. Украина планирует доставить жителям продукты и медикаменты, а также помочь им выехать из опасной зоны. В то же время глава государства выразил надежду, что договоренности удастся реализовать при посредничестве США.

Новини.LIVE сообщали, что 23 октября 2026 года в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Силы обороны обеспечат режим тишины для проведения гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области. Соответствующие распоряжения будут переданы военным в установленном порядке. Также в Генштабе напомнили, что украинские подразделения уже доставляли гуманитарную помощь с помощью дронов жителям Олешек и окрестных сел.