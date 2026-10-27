Дорога с разбитыми гражданскими автомобилями, которые пытались выехать из Олешек. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты «Борисфен»

Жители оккупированных Олешек смогут сами выбрать, куда эвакуироваться. Россия пообещала США и Украине уважать их выбор. Как заявил советник Мелании Трамп Марк Бекмен, Киев и Москва согласовали все механизмы эвакуации гражданского населения.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил главный советник первой леди США Мелании Трамп Марк Бекмен, передает Новини.LIVE.

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В Олешках проведут эвакуацию гражданских лиц

Режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции в Олешках в Херсонской области начнётся 29 октября. Дата была определена после подробных технических и логистических консультаций между сторонами.

"Дата 29 октября была выбрана потому, что и украинское правительство, и военное руководство, и российское правительство, и военное руководство считают её ближайшей и наиболее подходящей для того, чтобы гарантировать безопасность всех жителей Олешек, доставить гуманитарную помощь — в частности, медицинский персонал, лекарства, чистую воду, продукты питания и т. д., – а также начать подготовку к эвакуации", — пояснил американский чиновник.

Он также предположил, что в случае необходимости режим тишины могут продлить для завершения всех гуманитарных процедур.

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Механизмы защиты и направления эвакуации

Гражданское население сможет свободно решать, уезжать из города или оставаться. На вопрос о возможном давлении со стороны оккупационных властей Марк Бекмен ответил утвердительно, указав на наличие договоренностей.

"Россия заверила украинцев, а также американцев, что будет уважать желание жителей Олешек", — подчеркнул он.

Для обеспечения безопасности людей Киев и Москва совместно разработали ряд специальных инструментов.

"Когда они получат информацию о том, куда хотят уехать люди и их семьи — в Украину, Россию или хотят ли они остаться в своих домах в Олешках, — эти механизмы, надеемся, обеспечат достаточную защиту, чтобы желание каждого было учтено", — рассказал советник.

Детали относительно предоставленных Россией гарантий и плана реагирования на возможные нарушения перемирия пока держатся в секрете. Бекмен отметил, что не разглашать эти данные временно попросили руководители обеих стран.

Также оценивать потребности горожан и сопровождать процесс выезда непосредственно в Олешках будут гражданские группы, состав которых уже полностью согласован. От Украины на месте будет работать команда во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем. Российская сторона также утвердила своего представителя и других участников операции.

Главный советник Мелании Трамп высоко оценил усилия украинского омбудсмена, назвав его человеком, который максимально предан Украине и своему народу и делает все возможное для преодоления любых препятствий. Кроме того, чиновник добавил, что после завершения мероприятий в Олешках первая леди США Мелания Трамп готова продолжать гуманитарную работу в Украине.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, украинская сторона уже соблюдает режим тишины в рамках достигнутых договоренностей. Непосредственные мероприятия по эвакуации гражданских лиц и доставке помощи планируется развернуть до 29 октября, а в целом процесс продлится от пяти до семи дней. Для фиксации соблюдения условий безопасности на место планируется привлечь журналистов американской компании Newsmax.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул высокие риски запланированной операции. Москва может использовать коридор для пропаганды или заблокировать реальный выезд жителей на подконтрольную Украине территорию, принудительно направляя колонны вглубь оккупированных регионов или в РФ.

Несмотря на блокаду, поддержка гражданского населения в городе продолжается. Бойцы Национальной гвардии Украины с помощью тяжелых беспилотников уже доставили в Олешки более 600 килограммов экстренного гуманитарного груза для семей с детьми, в частности детское питание, молоко, продуктовые наборы первой необходимости и игрушки.