Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: ОПУ

В Олешках стартувала масштабна операція з порятунку цивільного населення, заради якої сторони домовилися про двостороннє припинення вогню. Процес безпосередньо на місці подій координує омбудсмен Дмитро Лубінець, про що заявив голова Офісу президента Кирило Буданов.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Офісу Президента України Кирила Буданова.

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Буданов підтвердив початок операції з евакуації цивільних з Олешок

В Олешках офіційно стартувала гуманітарна місія, головною метою якої є порятунок українських громадян. Щоб гарантувати належні умови для роботи фахівців та убезпечити цивільне населення, у районі проведення операції оголошено двостороннє припинення вогню. Відповідну інформацію оприлюднив Кирило Буданов.

Заява Кирила Буданова. Фото: скриншот

Він висловив вдячність усім фахівцям, які зараз забезпечують перебіг цієї складної операції та беруть у ній безпосередню участь.

Повний контроль за ситуацією в зоні дії режиму тиші покладено на Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Дмитро Лубінець уже виїхав на локацію, щоб особисто відповідати за координацію гуманітарних та евакуаційних процесів. За словами Буданова, вони підтримують постійну взаємодію для оперативного реагування на будь-які виклики.

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"Критично важливо, щоб ця місія з порятунку наших людей пройшла успішно та безпечно", — підкреслив Буданов.

Новини.LIVE інформували, що Україна та Росія погодили механізми проведення гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на лівобережжі Херсонщини за посередництва США. За словами радника Меланії Трамп Марка Бекмена, Москва взяла на себе зобов'язання поважати вибір місцевих жителів і надати їм можливість самостійно визначати напрямок евакуації.

Підготовчий етап операції розпочався в ніч проти 27 жовтня із запровадження режиму тиші. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, українська сторона вже дотримується досягнутих домовленостей щодо припинення вогню.

Основна евакуація почнеться після повноцінного набуття чинності перемир'я 29 жовтня та триватиме від п'яти до семи днів. Зніматиме процес на місці журналісти американського телеканалу Newsmax.