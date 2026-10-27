Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

В Олешках началась масштабная операция по спасению гражданского населения, ради которой стороны договорились о двустороннем прекращении огня. Процесс непосредственно на месте событий координирует омбудсмен Дмитрий Лубинец, о чем заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

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Буданов подтвердил начало операции по эвакуации гражданских лиц из Олешек

В Олешках официально стартовала гуманитарная миссия, главной целью которой является спасение украинских граждан. Чтобы гарантировать надлежащие условия для работы специалистов и обеспечить безопасность гражданского населения, в районе проведения операции объявлено двустороннее прекращение огня. Соответствующую информацию обнародовал Кирилл Буданов.

Заявление Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Он выразил благодарность всем специалистам, которые сейчас обеспечивают ход этой сложной операции и принимают в ней непосредственное участие.

Полный контроль за ситуацией в зоне действия режима тишины возложен на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Дмитрий Лубинец уже выехал на место, чтобы лично отвечать за координацию гуманитарных и эвакуационных процессов. По словам Буданова, они поддерживают постоянное взаимодействие для оперативного реагирования на любые вызовы.

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"Критически важно, чтобы эта миссия по спасению наших людей прошла успешно и безопасно", — подчеркнул Буданов.

Новини.LIVE сообщали, что Украина и Россия согласовали механизмы проведения гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области при посредничестве США. По словам советника Мелании Трамп Марка Бекмена, Москва взяла на себя обязательство уважать выбор местных жителей и предоставить им возможность самостоятельно определять направление эвакуации.

Подготовительный этап операции начался в ночь на 27 октября с введения режима тишины. Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, украинская сторона уже соблюдает достигнутые договоренности о прекращении огня.

Основная эвакуация начнётся после полноценного вступления в силу перемирия 29 октября и продлится от пяти до семи дней. Процесс будут снимать на месте журналисты американского телеканала Newsmax.