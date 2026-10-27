Народный депутат Давид Арахамия. Фото: Telegram-канал Арахамии

На юге Украины 27 октября начался самый масштабный с 2022 года режим прекращения огня на большом участке фронта. Договоренности достигнуты в рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп по разблокированию Олешек, а сам режим тишины должен продлиться до вечера 1 ноября.

Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает портал Новини.LIVE.

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Оккупированные Олешки. Фото: Reuters

Режим тишины на юге Украины

По словам Арахамии, режим прекращения огня начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Он охватывает значительный участок южного фронта и связан с инициативой супруги Дональда Трампа Мелании по разблокированию города Олешки, который находится под российской оккупацией и сейчас переживает гуманитарную катастрофу.

"Это самая масштабная деэскалация с 2022 года", — заявил нардеп.

Согласно обнародованной информации, режим тишины должен действовать до 22:59 воскресенья, 1 ноября.

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Арахамия также выразил убеждение, что подобные договоренности могут способствовать завершению войны.

"Каждое подобное деэскалационное усилие приближает долгожданный мир в Украине", — подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в оккупированных Олешках стартовала гуманитарная миссия по спасению гражданских, для которой стороны договорились о двустороннем прекращении огня. Кирилл Буданов заявил, что непосредственно на месте операцию будет координировать омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Также Новини.LIVE писал, что Украина и Россия при посредничестве США согласовали механизмы эвакуации гражданских из Олешек. По словам советника Мелании Трамп Марка Бекмена, Россия пообещала уважать решения людей относительно выезда на подконтрольную Украине территорию, в РФ или желания остаться в городе.