Речник морської піхоти України Павло Дрогаль. Фото: khersondaily.com

Речник морської піхоти України Павло Дрогаль, 27 жовтня, у вівторок, повідомив актуальну інформацію про гуманітарну операцію в окупованих Олешках. За його словами, станом на 09:00 військові РФ дотримуються режиму тиші.

Про це пише Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках 27 жовтня

Павло Дрогаль інформує, що станом на 09:00 російські війська дотримується режиму тиші, запровадженого на час проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках.

За його словами, українські військові продовжують уважно стежити за розвитком подій і контролювати можливі зміни.

"У разі будь-яких суттєвих змін ми оперативно інформуватимемо громадськість", — сказав він.

Читайте також:

Ми писали, що головний радник Меланії Трамп Марк Бекмен заявив, що операція в окупованих Олешках триватиме 5-7 днів. Крім того, він повідомив, що перша леді Сполучених Штатів працює з Україною та Росією над наступним етапом місії, а саме возз’єднанням дітей із їхніми сім'ями.

Новини.LIVE інформували, що очільник ОП Кирило Буданов повідомив перші деталі операції в окупованих Олешках. Його інформує омбудсмен Дмитро Лубінець прямо на місці подій.