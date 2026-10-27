Пресс-секретарь морской пехоты Украины Павел Дрогаль. Фото: khersondaily.com

Пресс-секретарь морской пехоты Украины Павел Дрогаль 27 октября, во вторник, сообщил актуальную информацию о гуманитарной операции в оккупированных Олешках. По его словам, по состоянию на 09:00 военные РФ соблюдают режим тишины.

Об этом пишет Новини.LIVE.

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Что известно о гуманитарной миссии в Олешках 27 октября

Павел Дрогаль сообщает, что по состоянию на 09:00 российские войска соблюдают режим тишины, введенный на время проведения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках.

По его словам, украинские военные продолжают внимательно следить за развитием событий и отслеживать возможные изменения.

"В случае каких-либо существенных изменений мы оперативно будем информировать общественность", — сказал он.

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Новини.LIVE сообщали, что глава ОП Кирилл Буданов раскрыл первые детали операции в оккупированных Олешках. Его информирует омбудсмен Дмитрий Лубинец прямо с места событий.