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Главная Новости дня Режим тишины: пресс-секретарь морской пехоты о гуманитарной миссии в Олешках

Режим тишины: пресс-секретарь морской пехоты о гуманитарной миссии в Олешках

Ua ru
27 октября 2026 10:41
Режим тишины: Дрогаль о гуманитарной миссии в Олешках khersondaily.com
Пресс-секретарь морской пехоты Украины Павел Дрогаль. Фото: khersondaily.com

Пресс-секретарь морской пехоты Украины Павел Дрогаль 27 октября, во вторник, сообщил актуальную информацию о гуманитарной операции в оккупированных Олешках. По его словам, по состоянию на 09:00 военные РФ соблюдают режим тишины.

Об этом пишет Новини.LIVE.

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Что известно о гуманитарной миссии в Олешках 27 октября

Павел Дрогаль сообщает, что по состоянию на 09:00 российские войска соблюдают режим тишины, введенный на время проведения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках.

По его словам, украинские военные продолжают внимательно следить за развитием событий и отслеживать возможные изменения.

"В случае каких-либо существенных изменений мы оперативно будем информировать общественность", — сказал он.

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Мы писали, что главный советник Мелании Трамп Марк Бекмен заявил, что операция в оккупированных Олешках продлится 5–7 дней. Кроме того, он сообщил, что первая леди Соединенных Штатов работает с Украиной и Россией над следующим этапом миссии, а именно воссоединением детей с их семьями.

Новини.LIVE сообщали, что глава ОП Кирилл Буданов раскрыл первые детали операции в оккупированных Олешках. Его информирует омбудсмен Дмитрий Лубинец прямо с места событий.

Украина Херсонская область война в Украине Россия режим тишины Олешки
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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