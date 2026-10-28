Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Незабаром відбудеться: Трамп про зустріч Зеленського з Путіним

Незабаром відбудеться: Трамп про зустріч Зеленського з Путіним

Ua ru
28 жовтня 2026 08:16
Незабаром відбудеться: Трамп про зустріч Зеленського та Путіна Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна "відбудеться незабаром". На його думку, Сполучені Штати досягають значного прогресу в питанні завершення війни в Україні.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Реклама

Трамп про зустріч Зеленського та Путіна

Лідер США Дональд Трамп, відповідаючи на питання преси щодо процесу завершення війни в Україні, заявив, що "американська сторона" суттєво просувається вперед. Він повідомив, що скоро буде зустріч з цього приводу.

На уточнювальне питання представників медіа, про яку зустріч йде мова, він відповів:

"З президентом Путіним і президентом Зеленським. Я вважаю, що ми досягаємо значного прогресу", — сказав він.

Читайте також:

Водночас він не уточнив, коли саме відбудеться ця подія. 

Ми писали, що глава Штатів Дональд Трамп заявив, що після завершення російсько-української війни, США будуть вести бізнес з обома країнами. Однак він не уточнив про які напрямки йдеться.

Новини.LIVE писали, що лідери ЄС почали пошук власних представників для перемовин з РФ щодо завершення війни. Таке посилення Європи стало реакцією на застій у переговорному процесі на чолі з США.

Володимир Зеленський володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації