Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна "відбудеться незабаром". На його думку, Сполучені Штати досягають значного прогресу в питанні завершення війни в Україні.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Трамп про зустріч Зеленського та Путіна

Лідер США Дональд Трамп, відповідаючи на питання преси щодо процесу завершення війни в Україні, заявив, що "американська сторона" суттєво просувається вперед. Він повідомив, що скоро буде зустріч з цього приводу.

На уточнювальне питання представників медіа, про яку зустріч йде мова, він відповів:

"З президентом Путіним і президентом Зеленським. Я вважаю, що ми досягаємо значного прогресу", — сказав він.

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Водночас він не уточнив, коли саме відбудеться ця подія.

Ми писали, що глава Штатів Дональд Трамп заявив, що після завершення російсько-української війни, США будуть вести бізнес з обома країнами. Однак він не уточнив про які напрямки йдеться.

Новини.LIVE писали, що лідери ЄС почали пошук власних представників для перемовин з РФ щодо завершення війни. Таке посилення Європи стало реакцією на застій у переговорному процесі на чолі з США.