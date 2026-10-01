Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що говорив із підприємцем Ілоном Маском про ситуацію в Україні, однак відмовився розкривати подробиці розмови. Також він заявив, що після завершення війни США, на його думку, вестимуть бізнес і з Україною, і з Росією.

Про це Трамп сказав під час розмови з журналістами, інформує Новини.LIVE.

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Що Трамп сказав про розмову з Маском

Журналіст запитав Трампа, чи говорив той з Ілоном Маском про ситуацію в Україні. Американський президент відповів ствердно.

Проте, коли журналіст попросив розповісти подробиці, Трамп відмовився коментувати зміст розмови.

Трамп висловився про бізнес з Україною та Росією

Окремо президент США заявив, що після завершення війни в Україні Сполучені Штати, імовірно, вестимуть бізнес з обома країнами.

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"Я думаю, ми вестимемо бізнес з Україною та Росією після завершення цієї війни", — сказав Трамп.

Водночас він не уточнив, про які саме напрями співпраці йдеться.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час розмови з президентом США Дональдом Трампом наголосив на важливості повного доступу України до супутникового зв’язку Starlink для захисту від російської агресії.

Також Новини.LIVE писали 24 жовтня, що адміністрація Трампа може розглянути подальше пом’якшення санкцій щодо Росії. За даними Kyiv Independent, одним із можливих напрямів домовленостей із Москвою можуть стати обмеження, пов’язані з російським експортом добрив.