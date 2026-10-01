Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что беседовал с предпринимателем Илоном Маском о ситуации в Украине, однако отказался раскрывать подробности разговора. Также он заявил, что после окончания войны США, по его мнению, будут вести бизнес как с Украиной, так и с Россией.

Об этом Трамп сказал во время беседы с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

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Что Трамп сказал о разговоре с Маском

Журналист спросил Трампа, разговаривал ли тот с Илоном Маском о ситуации в Украине. Американский президент ответил утвердительно.

Однако, когда журналист попросил рассказать подробности, Трамп отказался комментировать содержание разговора.

Трамп высказался о бизнесе с Украиной и Россией

Отдельно президент США заявил, что после завершения войны в Украине Соединенные Штаты, вероятно, будут вести бизнес с обеими странами.

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"Я думаю, мы будем вести бизнес с Украиной и Россией после завершения этой войны", — сказал Трамп.

В то же время он не уточнил, о каких именно направлениях сотрудничества идет речь.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 октября премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время беседы с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул важность полного доступа Украины к спутниковой связи Starlink для защиты от российской агрессии.

Также Новини.LIVE писали 24 октября, что администрация Трампа может рассмотреть дальнейшее смягчение санкций в отношении России. По данным Kyiv Independent, одним из возможных направлений договоренностей с Москвой могут стать ограничения, связанные с российским экспортом удобрений.