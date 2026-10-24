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Главная Новости дня Смягчение санкций против РФ: Трамп рассматривает рынок удобрений

Смягчение санкций против РФ: Трамп рассматривает рынок удобрений

Ua ru
24 октября 2026 13:54
Трамп может ослабить санкции против России ради экспорта удобрений REUTERS/MIKE SEGAR
Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/MIKE SEGAR

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций против России после заключения соглашения о дизельном топливе. Он может пойти на уступки в отношении экспорта российских удобрений. Отмечается, что такой шаг может затронуть сопутствующие логистические, банковские и страховые ограничения, что грозит ослаблением общего международного санкционного режима.

Об этом сообщает Kyiv Independent, передает Новини.LIVE.

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Смягчение санкций против России

Представители правительства США и Сената сообщили, что такой шаг согласовывался бы со стратегией администрации Трампа, которая предусматривает предоставление России экономических преимуществ в расчете на то, что Москва согласится прекратить войну против Украины.

Договоренность Трампа с Путиным о поставках дизельного топлива вызвала критику со стороны представителей обеих партий в Вашингтоне и усилила напряженность в отношениях с Киевом.

На этом фоне украинские чиновники обеспокоены тем, что американская администрация может рассматривать возможность заключения аналогичной договоренности в отношении российской отрасли производства удобрений.

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В то же время российская отрасль производства удобрений пока не находится под прямыми санкциями США. Однако, по словам высокопоставленного чиновника из Украины, потенциальное соглашение может предусматривать отмену санкций в отношении судов, предприятий, банков и отдельных лиц, связанных с этой отраслью.

Москва уже давно добивается смягчения ограничений, затрудняющих экспорт сельскохозяйственной продукции.

Российская сторона заявляет, что препятствия в банковской сфере, страховании и морских перевозках ограничивают доступ к международным рынкам. Этот вопрос Россия неоднократно поднимала еще в 2022 году в ходе переговоров по Черноморской зерновой инициативе. В то же время западные правительства подчеркивали, что российские продовольственные товары и удобрения не подпадают под прямые санкционные ограничения.

"История с удобрениями довольно давняя, и россияне пытались ее протащить уже давно. Они всегда лоббировали отказ от удобрений в контактах с американцами и европейцами. На самом деле они вышли из Черноморской зерновой инициативы из-за отсутствия прогресса в вопросе удобрений", — говорит представитель украинской разведки.

В то же время конкретные условия возможной договоренности относительно российских удобрений остаются неизвестными.

Как писали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских компаний и граждан, причастных к обеспечению военно-промышленного комплекса РФ. В частности, ограничения направлены против лиц и предприятий, участвующих в производстве российских баллистических ракет.

Ранее Трамп высказался по поводу своего решения снять санкции с России. Он назвал его очень хорошим и заявил, что оно имеет положительное значение не только для США.

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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