Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/MIKE SEGAR

Американський лідер Дональд Трамп розглядає можливість подальшого помʼякшення санкцій проти Росії після укладення угоди про дизпаливо. Він може піти на поступки стосовно експорту російських добрив. Зазначається, що такий крок може зачепити супутні логістичні, банківські та страхові обмеження, що загрожує ослабленням загального міжнародного санкційного режиму.

Про це повідомляє Kyiv Independent, передає Новини.LIVE.

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Послаблення санкцій проти Росії

Представники уряду США та Сенату повідомили, що такий крок узгоджувався б зі стратегією адміністрації Трампа, яка передбачає надання Росії економічних переваг у розрахунку на те, що Москва погодиться припинити війну проти України.

Домовленість Трампа з Путіним стосовно постачання дизельного пального спричинила критику з боку представників обох партій у Вашингтоні та посилила напруженість у відносинах із Києвом.

На тлі цього українські посадовці занепокоєні, що американська адміністрація може розглядати можливість укладення аналогічної домовленості щодо російської галузі виробництва добрив.

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Водночас російська галузь виробництва добрив наразі не перебуває під прямими санкціями США. Проте, за словами високопосадовця з України, потенційна домовленість може передбачати скасування санкцій щодо суден, підприємств, банків і окремих осіб, пов’язаних із цією галуззю.

Москва вже тривалий час домагається пом’якшення обмежень, які ускладнюють експорт сільськогосподарської продукції.

Російська сторона заявляє, що перешкоди у банківській сфері, страхуванні та морських перевезеннях обмежують доступ до міжнародних ринків. Це питання Росія неодноразово порушувала ще у 2022 році під час переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи. Водночас західні уряди наголошували, що російські продовольчі товари та добрива не перебувають під прямими санкційними обмеженнями.

"Історія з добривами досить давня, і росіяни намагалися її проштовхнути вже давно. Вони завжди лобіювали відмову від добрив у контактах з американцями та європейцями. Насправді вони вийшли з Чорноморської зернової ініціативи через відсутність прогресу в питанні добрив", — каже представник української розвідки.

Водночас конкретні умови можливої домовленості щодо російських добрив залишаються невідомими.

Як писали Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції проти російських компаній та громадян, причетних до забезпечення військово-промислового комплексу РФ. Зокрема, обмеження спрямовані проти осіб і підприємств, які беруть участь у виробництві російських балістичних ракет.

Раніше Трамп висловився стосовно свого рішення зняти санкції з Росії. Він назвав його дуже хорошим і заявив, що воно має позитивне значення не лише для США.