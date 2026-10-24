Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти російських компаній і фізичних осіб, причетних до підтримки військового виробництва РФ. Зокрема, обмеження стосуються тих, хто сприяє виготовленню російських балістичних ракет.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, передає Новини.LIVE.

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Нові санкції України проти РФ

До першого санкційного переліку внесли 51 громадянина та 44 компанії, пов’язані з виробництвом балістичних ракет, які Росія використовує для ударів по Україні.

Обмеження охоплюють підприємства, що забезпечують виготовлення далекобійного озброєння, зокрема ракет "Іскандер", "Калібр", Х-101 і "Кинджал", постачаючи для цього необхідну сировину, техніку та інструменти.

Зокрема, до санкційного переліку потрапили російські підприємства та їхні керівники, пов’язані з оборонно-промисловим комплексом. Серед них:

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Інститут пластмас імені Г. С. Петрова, який виготовляє компоненти для композитних матеріалів, що використовуються в оборонній, авіаційній, космічній і суднобудівній галузях;

корпорація "Комета", що спеціалізується на розробці зенітних ракетних комплексів, радіолокаційних систем і бортового обладнання;

"ВітаРеактив", залучена до постачання хімічної сировини для виробництва балістичних ракет;

Кіровський біохімічний завод, причетний до виготовлення й модернізації військової техніки, та інші.

Окремі обмеження запровадили щодо ще 32 громадян Росії та 35 компаній. До переліку увійшли підприємства, залучені до виробничих і логістичних ланцюгів постачання високоточного обладнання, інструментів, комплектувальних, електронних пристроїв і сировини для потреб російського ВПК.

Серед них — "Гагарінг", що продає обладнання для зв’язку й керування FPV-дронами, "Вірджин-ЕК", яка забезпечує російські війська іноземними електронними комплектувальними, а також верстатобудівне об’єднання "Прессмаш".

"Санкції застосовані й проти підприємств російської промислової групи "РУСАЛ", які мають важливе значення для країни-агресорки й залучені до виготовлення військової авіації, бронетехніки, ракетного озброєння, дронів та інших військових виробів. Із квітня 2024 року до березня 2025-го лише "Об'єднана компанія РУСАЛ Торговий дім" та "РУСАЛ Тайшетський алюмінієвий завод" імпортували до Росії оксид алюмінію на майже 150 мільйонів рублів. Постачання цієї сировини були використані для виробництва військової авіації, ракетного озброєння, бронетехніки та дронів", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, сенатор-республіканець Тед Круз виступив проти рішення лідера США Дональда Трампа не вводити нові санкції щодо Росії. За його словами, це грає на користь диктатора РФ Володимира Путіна.

А Зеленський прогнозує подальше пом’якшення санкційного тиску на Росію, назвавши угоду щодо дизельного пального між Москвою та Вашингтоном лише початком цього процесу. За його словами, подібні кроки не змушують Путіна припиняти агресію.