Сенатор США Тед Круз. Фото: Reuters

Сенатор-республіканець Тед Круз розкритикував рішення президента США Дональда Трампа відмовитися від запровадження нових санкцій проти Росії. Він вважає, що такий крок вигідний російському диктатору Путіну. Натомість Круз запропонував альтернативні способи зниження цін на пальне у США.

Про це сенатор заявив в ефірі телеканалу Fox News, інформує Новини.LIVE.

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Круз розкритикував Трампа за відмову від санкцій проти РФ

Сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз назвав помилкою відмову Дональда Трампа від нових санкцій проти Росії. Він заявив, що хотів би, аби глава Білого дому не ухвалював такого рішення. Сенатор визнав, що американський президент прагне знизити ціни на бензин і дизельне пальне, однак наголосив, що для цього є інші способи.

Одним із них Круз назвав збільшення імпорту дизельного пального з Канади, яку вважає другом США. Також сенатор закликав покласти край торговельній війні з цією країною.

За його словами, закупівля пального в Канаді не означала б передавання мільярдів доларів противнику США, який використовує ці кошти проти американських інтересів.

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Ще однією пропозицією сенатора стало скасування вимог стандарту відновлюваного палива для дизеля, який використовують у сільському господарстві. Круз пояснив, що йдеться про так званий червоний дизель — пальне, яке застосовують фермери, тваринники та в сільській місцевості.

На його думку, президент міг би одним рішенням знизити вартість такого пального на 30 центів за галон. Сенатор вважає цей варіант кращим за нинішній курс адміністрації, оскільки той, за його оцінкою, вигідний Путіну.

Новини.LIVE інформували, що Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що адміністрації Дональда Трампа потрібні 60 днів, аби оцінити можливі наслідки санкцій проти Росії та інших країн для американської й світової економіки. Серед чинників, які впливають на енергетичні ринки, він назвав війну з Іраном, ситуацію в Ормузькій протоці, атаки хуситів та удари по енергетичній інфраструктурі під час війни РФ проти України. Рішення Трампа призупинити запровадження нових санкцій проти Росії розкритикували представники обох партій у Конгресі США, які закликали посилити економічний тиск на Москву.

Новини.LIVE писали, що Президент США Дональд Трамп назвав рішення щодо скасування санкцій проти Росії дуже хорошим і корисним не лише для Сполучених Штатів, а й для всього світу. Водночас він не розкрив усіх деталей свого рішення.