Сенатор США Тед Круз. Фото: Reuters

Сенатор-республиканец Тед Круз раскритиковал решение президента США Дональда Трампа отказаться от введения новых санкций против России. Он считает, что такой шаг выгоден российскому диктатору Путину. Вместо этого Круз предложил альтернативные способы снижения цен на топливо в США.

Об этом сенатор заявил в эфире телеканала Fox News, сообщает Новини.LIVE.

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Круз раскритиковал Трампа за отказ от санкций против РФ

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз назвал ошибкой отказ Дональда Трампа от новых санкций против России. Он заявил, что хотел бы, чтобы глава Белого дома не принимал такого решения. Сенатор признал, что американский президент стремится снизить цены на бензин и дизельное топливо, однако подчеркнул, что для этого есть другие способы.

Одним из них Круз назвал увеличение импорта дизельного топлива из Канады, которую считает другом США. Также сенатор призвал положить конец торговой войне с этой страной.

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По его словам, закупка топлива в Канаде не означала бы передачу миллиардов долларов противнику США, который использует эти средства против американских интересов.

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Еще одним предложением сенатора стала отмена требований стандарта возобновляемого топлива для дизеля, который используется в сельском хозяйстве. Круз пояснил, что речь идет о так называемом "красном дизеле" — топливе, которое применяют фермеры, животноводы и в сельской местности.

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По его мнению, президент мог бы одним решением снизить стоимость такого топлива на 30 центов за галлон. Сенатор считает этот вариант лучшим, чем нынешний курс администрации, поскольку тот, по его оценке, выгоден Путину.

Новини.LIVE сообщали, что госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что администрации Дональда Трампа требуется 60 дней, чтобы оценить возможные последствия санкций против России и других стран для американской и мировой экономики. Среди факторов, влияющих на энергетические рынки, он назвал войну с Ираном, ситуацию в Ормузском проливе, атаки хуситов и удары по энергетической инфраструктуре во время войны РФ против Украины. Решение Трампа приостановить введение новых санкций против России раскритиковали представители обеих партий в Конгрессе США, которые призвали усилить экономическое давление на Москву.

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Новини.LIVE писали, что президент США Дональд Трамп назвал решение об отмене санкций против России очень хорошим и полезным не только для Соединённых Штатов, но и для всего мира. В то же время он не раскрыл всех деталей своего решения.