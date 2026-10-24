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Главная Новости дня Зеленский ввел санкции против производителей баллистики РФ

Зеленский ввел санкции против производителей баллистики РФ

Ua ru
24 октября 2026 13:31
Зеленский ввел санкции против российских производителей ракет и поставщиков ВПК REUTERS/Alina Smutko
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских компаний и физических лиц, причастных к поддержке военного производства РФ. В частности, ограничения касаются тех, кто способствует производству российских баллистических ракет.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает Новини.LIVE.

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Новые санкции Украины против РФ

В первый санкционный список включили 51 гражданина и 44 компании, связанные с производством баллистических ракет, которые Россия использует для ударов по Украине.

Ограничения охватывают предприятия, обеспечивающие производство дальнобойного вооружения, в частности ракет "Искандер", "Калибр", Х-101 и "Кинжал", поставляя для этого необходимое сырье, технику и инструменты.

В частности, в санкционный список попали российские предприятия и их руководители, связанные с оборонно-промышленным комплексом. Среди них:

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  • Институт пластмасс имени Г. С. Петрова, который производит компоненты для композитных материалов, используемых в оборонной, авиационной, космической и судостроительной отраслях;
  • корпорация "Комета", специализирующаяся на разработке зенитных ракетных комплексов, радиолокационных систем и бортового оборудования;
  • "ВитаРеактив", занимающаяся поставками химического сырья для производства баллистических ракет;
  • Кировский биохимический завод, причастный к производству и модернизации военной техники, и другие.

Отдельные ограничения введены в отношении ещё 32 граждан России и 35 компаний. В перечень вошли предприятия, вовлеченные в производственные и логистические цепочки поставок высокоточного оборудования, инструментов, комплектующих, электронных устройств и сырья для нужд российского ВПК.

Среди них — "Гагаринг", продающая оборудование для связи и управления FPV-дронами, "Вирджин-ЭК", которая снабжает российские войска иностранными электронными комплектующими, а также станкостроительное объединение "Прессмаш".

"Санкции введены также против предприятий российской промышленной группы "РУСАЛ", которые имеют важное значение для страны-агрессора и задействованы в производстве военной авиации, бронетехники, ракетного вооружения, дронов и других военных изделий. С апреля 2024 года по март 2025 года только "Объединенная компания РУСАЛ Торговый дом" и "РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод" импортировали в Россию оксид алюминия на сумму почти 150 миллионов рублей. Поставки этого сырья были использованы для производства военной авиации, ракетного вооружения, бронетехники и дронов", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, сенатор-республиканец Тед Круз выступил против решения лидера США Дональда Трампа не вводить новые санкции в отношении России. По его словам, это играет на руку диктатору РФ Владимиру Путину.

А Зеленский прогнозирует дальнейшее смягчение санкционного давления на Россию, назвав соглашение о дизельном топливе между Москвой и Вашингтоном лишь началом этого процесса. По его словам, подобные шаги не заставляют Путина прекращать агрессию.

Владимир Зеленский санкции против России санкции Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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