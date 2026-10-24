Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 23 октября подчеркнул важность полного доступа Украины к спутниковой связи Starlink. Лидеры также обсудили усилия по началу переговоров и договорились работать вместе с международными партнерами, чтобы положить конец кровопролитию.

Об этом говорится в сообщении офиса премьера Великобритании, передает Новини.LIVE.

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Что Бернем сказал Трампу о Starlink

Во время разговора Энди Бернем подчеркнул важность полного доступа Украины к спутниковой связи Starlink.

"Премьер-министр подчеркнул важность полного доступа Украины к Starlink, чтобы украинцы могли и в дальнейшем защищаться от полномасштабного вторжения России", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Великобритании.

Он также отметил усилия президента Трампа, направленные на то, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Лидеры договорились работать вместе с международными партнерами, чтобы положить конец кровопролитию.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявлял об обеспокоенности любыми действиями, которые могут ослабить военный потенциал Украины. Так он ответил на вопрос об ограничении работы Starlink для украинских военных и роли Илона Маска в этой ситуации.

Также Новини.LIVE писали, что 24 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о восстановлении работы спутниковых систем Starlink и Starshield до скорости, которая была до введения ограничений. По его словам, восстановление началось ночью, а уже утром скорости хватало для полноценного использования связи.