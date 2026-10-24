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Зеленский заявил о восстановлении скорости Starlink и Starshield

Ua ru
24 октября 2026 15:46
Зеленский заявил о восстановлении скорости работы Starlink и Starshield в Украине Reuters
Президент Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В Украине восстановили скорость работы спутниковых систем Starlink и Starshield до уровня, который был до введения ограничений. Восстановление началось ночью, а уже утром связь работала с необходимыми показателями. Стабильная работа этих систем имеет важное значение для обеспечения фронтовой логистики и защиты Украины от реактивных "шахедов".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Зеленский поблагодарил США за помощь Украине

Президент также поблагодарил американских партнеров и всех, кто присоединился к решению проблемы.

"Самое главное на сегодня — восстановили работу Starlink, Starshield на той скорости, которая была до всех этих ограничений. Сейчас скорость такая, какая нам нужна. Сегодня ночью началось восстановление, и утром уже были скорости, достаточные для использования этой связи. Это очень важно, это существенно для нашей фронтовой логистики, для защиты Украины от реактивных "шахедов"", — заявил Зеленский.

По словам президента, Украина продолжает переговоры с партнерами по другим направлениям сотрудничества с Соединёнными Штатами.

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Зеленский также подчеркнул необходимость возобновления поставок перехватчиков для противовоздушной обороны, предназначенных для противодействия российской баллистике. По его словам, Украина до сих пор ожидает пакеты помощи от США и европейских партнеров, в отношении которых уже приняты политические решения.

Отдельно глава государства сообщил о подготовке встреч в Европе с участием представителей президента США и европейских партнеров. Украина рассчитывает продолжить дипломатическую работу на следующей неделе. Зеленский подчеркнул, что европейские страны должны участвовать в переговорном процессе.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что США возобновили передачу Украине разведывательной информации, в частности предупреждений о запусках российских баллистических ракет. В то же время ранее президент сообщал об ограничениях в работе спутниковых систем Starlink и Starshield.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал ограничения в работе спутниковых систем Starlink и Starshield для украинских военных. Он заявил, что не считает Илона Маска главной проблемой, поскольку тот руководит частной компанией и не хочет окаzyvatся в центре войны между государствами без четких указаний от правительства США.

Владимир Зеленский США военная помощь Starlink Starshield
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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