Зеленский рассказал о ситуации со Starlink и помощь от США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Официальный Вашингтон возобновил передачу Украине разведывательной информации, необходимой для заблаговременного обнаружения российских баллистических атак. Президент Владимир Зеленский сообщил, что после переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио украинские военные вновь получают соответствующие предупреждения, однако сохраняются ограничения в работе спутниковых систем Starlink и Starshield.

Об этом Президент Украины заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает портал Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Фото: Reuters

США возобновили передачу разведданных Украине

По словам Зеленского, после разговора с госсекретарем США американская сторона возобновила обмен разведывательной информацией с Украиной. Сейчас речь идет, в частности, о данных, которые позволяют украинским военным заблаговременно получать предупреждения о запусках российских баллистических ракет.

"Для нас это было критически важно. Было очень опасно не получать заблаговременных предупреждений после баллистических атак со стороны России. Теперь это работает", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что возобновление такого обмена имеет важное значение для защиты Украины от российских ударов.

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Также Зеленский сообщил, что ситуация со спутниковыми системами связи Starlink и Starshield остается нерешенной.

По словам Зеленского, ограничения работы Starlink и Starshield продолжают действовать, несмотря на возобновление американской разведывательной поддержки. Президент отметил, что во время разговора Рубио пообещал продолжить работу над решением проблемы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио назвал американскую помощь решающей для сохранения украинской государственности. Он также опроверг информацию о том, что Белый дом заранее знал о решении Илона Маска ограничить работу Starlink в Украине.

Также Новини.LIVE писал, что в Конгрессе США планируют расследовать ограничения работы военной системы Starshield в Украине. Конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что законодатели вызовут свидетелей и могут допросить Илона Маска под присягой.