Зеленський розповів про ситуацію зі Starlink і допомогу від США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Офіційний Вашингтон відновив передачу Україні розвідувальної інформації, необхідної для завчасного виявлення російських балістичних атак. Президент Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів із державним секретарем США Марко Рубіо українські військові знову отримують відповідні попередження, однак існує обмеження в роботі супутникових систем Starlink і Starshield.

Про це Президент України заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Володимир Зеленський разом з президентом Фінляндії Александром Стуббом та спецпредставником США Стівом Віткоффом. Фото: Reuters

США відновили передачу розвідданих Україні

За словами Зеленського, після розмови з держсекретарем США американська сторона відновила обмін розвідувальною інформацією з Україною. Наразі йдеться, зокрема, про дані, які дозволяють українським військовим завчасно отримувати попередження щодо запусків російських балістичних ракет.

"Для нас це було критично важливо. Було дуже небезпечно не отримувати завчасних попереджень після балістичних атак з боку Росії. Тепер це працює", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що відновлення такого обміну має важливе значення для захисту України від російських ударів.

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Також Зеленський повідомив, що ситуація із супутниковими системами зв'язку Starlink і Starshield залишається невирішеною.

За словами Зеленського, обмеження роботи Starlink і Starshield продовжують діяти, попри відновлення американської розвідувальної підтримки. Президент зазначив, що під час розмови Рубіо пообіцяв продовжити роботу над розв'язанням проблеми.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що державний секретар США Марко Рубіо назвав американську допомогу вирішальною для збереження української державності. Він також заперечив, що Білий дім заздалегідь знав про рішення Ілона Маска обмежити роботу Starlink в Україні.

Також Новини.LIVE писав, що в Конгресі США планують розслідувати обмеження роботи військової системи Starshield в Україні. Конгресмен Браян Фіцпатрік заявив, що законодавці викличуть свідків і можуть допитати Ілона Маска під присягою.