Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що без американської військової та іншої допомоги Україна не змогла б зберегти свій суверенітет. При цьому він заперечив причетність адміністрації президента Дональда Трампа до рішення Ілона Маска обмежити роботу супутникової системи Starlink, а також розповів про складні переговори щодо завершення війни.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Реклама

Український військовий з антеною Starlink. Фото: Reuters

Рубіо розповів про американську допомогу Україні

Під час візиту до Індії держсекретар США заявив, що американська допомога відіграла вирішальну роль у збереженні української державності.

"Якби не допомога Сполучених Штатів, зокрема за адміністрації Трампа, України зараз не існувало б. Україна як суверенна держава не існувала б", — заявив Рубіо.

Держсекретар при цьому визнав мужність українських військових, які протистоять російському вторгненню.

Читайте також:

Ілон Маск. Фото: Reuters

Рубіо висловився про обмеження Starlink

Держсекретар прокоментував повідомлення американських журналістів про те, що Ілон Маск наказав уповільнити роботу Starlink, який Україна використовує для оборони від російських атак.

Рубіо заперечив, що Білий дім заздалегідь знав про рішення або впливав на нього.

"Неправда, що ми якимось чином знали про це заздалегідь або давали відповідні вказівки", — наголосив Рубіо.

За словами держсекретаря, американська влада не може контролювати рішення приватної компанії щодо власної продукції.

США обговорюють компроміси щодо Донбасу

Рубіо також повідомив, що переговори про завершення війни залишаються складними. Наразі одним із головних питань є майбутнє Донбасу. Сторони обговорюють нові пропозиції, які могли б допомогти подолати розбіжності.

Держсекретар вважає, що для досягнення домовленості обом сторонам доведеться піти на певні поступки. Водночас він визнав, що головним пріоритетом України залишаються довгострокові гарантії безпеки, які мають запобігти повторному російському вторгненню.

На цьому тлі спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 21 жовтня прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із Володимиром Путіним. Однією з цілей дипломатичних контактів є підготовка можливої тристоронньої зустрічі президентів України, США та Росії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський дорогою до Осло провів переговори з Рубіо. Сторони обговорили постачання ракет-перехоплювачів, співпрацю у сфері розвідки та використання Starlink. Президент заявив, що перші результати домовленостей можуть з'явитися протягом 48 годин.

Також Новини.LIVE писав, що українські військові фіксують проблеми з роботою Starlink на різних ділянках фронту. За словами Зеленського, обладнання перестає функціонувати на швидкості 130–161 км/год, що ускладнює фронтову логістику. Обмеження також впливають на використання дронів середньої дальності та перехоплювачів реактивних "шахедів".