Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Зміни супутникового покриття Starlink в Україні відбулися без втручання Міністерства оборони США. Глава відомства Піт Гегсет запевнив, що уряд не давав жодних вказівок на це. Натомість медіа з посиланням на власні джерела повідомляють про пряму причетність власника компанії Ілона Маска до цих маніпуляцій.

Про це повідомляє CBS News, передає Новини.LIVE.

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Яка позиція Міністерства оборони США

За словами міністра оборони США Піта Гегсета, офіційний Вашингтон не ініціював жодних обмежень зв'язку. Вын пояснив, що оператор мережі має право самостійно регулювати надання доступу. За його словами, дочірнє підприємство корпорації SpaceX керується виключно власними правилами обслуговування клієнтів.

"Ми нічого не обмежували. Зрештою, необхідно дотримуватися умов надання послуг. Starlink може самостійно ухвалювати такі рішення, але, на наш погляд, нічого не змінилося. Ми не давали жодних вказівок чи чогось подібного", — наголосив посадовець.

Коментуючи загальну позицію своєї країни, очільник Пентагону також додав, що Сполучені Штати "звісно, бажають українцям успіху".

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Поки Пентагон заперечує власну участь у коригуванні роботи супутників, американські журналісти вказують на конкретних ініціаторів обмежень. Видання CBS News, спираючись на інформацію від власних непублічних джерел, зазначає, що відповідальність за урізання можливостей мережі Starlink для української сторони несе безпосередньо власник корпорації SpaceX Ілон Маск.

Новини.LIVE повідомляли, що cитуація зі супутниковим зв'язком суттєво ускладнилася після того, як компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink у русі.

Нові ліміти торкнулися військового пакета StarShield. Як зазначив радник президента з питань військових технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, українських військових про це рішення заздалегідь не попередили, через що було зірвано виконання низки бойових завдань Сил оборони.

Держсекретар США Марко Рубіо відкинув закиди про те, що Вашингтон блокує постачання зенітних ракет Києву або навмисно обмежує передачу розвідданих про запуски російської балістики. За його словами, заяви про загибель українців через брак американської інформації не відповідають дійсності.

Водночас у ніч проти 19 жовтня під час ворожої атаки на Київ українська ППО не отримала завчасного попередження від партнерів про перший балістичний удар, виявивши цілі виключно власними радарами. Уже під час повторного обстрілу о третій ночі дані від США надійшли, хоча часу на реакцію лишалося обмаль.

Паралельно загострилася дискусія довкола супутникового зв'язку: Рубіо підтвердив, що Україна наразі не має доступу до військової мережі Starshield, але запевнив, що Білий дім не віддавав наказів про блокування. Міністр фінансів США Скотт Бессент також заперечив будь-які обмеження роботи Starlink з боку Вашингтона та розкритикував закиди української сторони.

Зі свого боку Володимир Зеленський наголосив, що перебої зі Starlink суттєво ускладнили фронтову логістику та безпеку цивільних. Через ці ризики Київ шукає альтернативні канали супутникового зв'язку. Також президент повідомив про прогрес у розробці нової антибалістичної системи FREJYA.