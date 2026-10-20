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Головна Новини дня Рубіо: США не припиняли передавати Україні розвіддані про російські удари

Рубіо: США не припиняли передавати Україні розвіддані про російські удари

Ua ru
20 жовтня 2026 19:56
Рубіо 20 жовтня заперечив обмеження обміну розвідданими між США та Україною Reuters
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо заперечив, що Вашингтон обмежив обмін розвідданими з Україною, зокрема інформацією про запуски російських балістичних ракет. Він назвав неправдивими заяви про те, що українці гинуть через брак американської розвідувальної інформації.

Про це Рубіо повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Новини.LIVE.

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Що Рубіо сказав про обмін розвідданими з Україною

Марко Рубіо заявив, що американська сторона не приховує від Києва розвідувальну інформацію.

"Коли в Україні сталися авіаудари, які не були виявлені, — це сталося зовсім не тому, що Америка не надала інформацію", — сказав держсекретар США.

Він також відреагував на заяву людини, пов’язаної з українським урядом, про те, що українці гинуть через приховування розвідданих з боку США.

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"Це скандально. Це обурливо. Це просто неправда", — наголосив Рубіо.

За його словами, президент США Дональд Трамп роздратований, коли його звинувачують у діях, яких, як стверджує американська сторона, не було.

Що відомо про обмеження розвідданих США

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 19 жовтня Рубіо заперечив призупинення обміну розвідданими між США та Україною. Так він відреагував на заяву Володимира Зеленського про те, що передавання розвідувальної інформації після певної перерви відновили.

Також Новини.LIVE писали, що 14 жовтня Володимир Зеленський попередив про ризик припинення обміну розвідданими між США та Україною. Президент наголосив на важливості американської розвідувальної інформації для протидії російським атакам.

США розвідка Україна війна в Україні Марко Рубіо
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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