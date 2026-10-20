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Главная Новости дня Рубио: США не прекращали передавать Украине разведданные о российских ударах

Рубио: США не прекращали передавать Украине разведданные о российских ударах

Ua ru
20 октября 2026 19:56
20 октября Рубио опроверг информацию об ограничении обмена разведданными между США и Украиной Reuters
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг утверждения о том, что Вашингтон ограничил обмен разведывательными данными с Украиной, в частности информацией о запусках российских баллистических ракет. Он назвал ложными заявления о том, что украинцы гибнут из-за недостатка американской разведывательной информации.

Об этом Рубио сообщил во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

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Что Рубио сказал об обмене разведданными с Украиной

Марко Рубио заявил, что американская сторона не скрывает от Киева разведывательную информацию.

"Когда в Украине произошли авиаудары, которые не были обнаружены, — это произошло вовсе не потому, что Америка не предоставила информацию", — сказал госсекретарь США.

Он также отреагировал на заявление человека, связанного с украинским правительством, о том, что украинцы гибнут из-за сокрытия разведданных со стороны США.

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"Это скандально. Это возмутительно. Это просто неправда", — подчеркнул Рубио.

По его словам, президент США Дональд Трамп раздражен, когда его обвиняют в действиях, которых, как утверждает американская сторона, не было.

Что известно об ограничениях на разведданные США

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 19 октября Рубио опроверг приостановку обмена разведданными между США и Украиной. Так он отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что передача разведывательной информации после определенного перерыва возобновилась.

Также Новини.LIVE писали, что 14 октября Владимир Зеленский предупредил о риске прекращения обмена разведданными между США и Украиной. Президент подчеркнул важность американской разведывательной информации для противодействия российским атакам.

США разведка Украина война в Украине Марко Рубио
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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