Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Изменения в спутниковом покрытии Starlink в Украине произошли без вмешательства Министерства обороны США. Глава ведомства Пит Хегсет заверил, что правительство не давало никаких указаний на этот счет. В то же время СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают о прямой причастности владельца компании Илона Маска к этим манипуляциям.

Об этом сообщает CBS News, передает Новини.LIVE.

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Какова позиция Министерства обороны США

По словам министра обороны США Пита Хегсета, официальный Вашингтон не инициировал никаких ограничений связи. Он пояснил, что оператор сети имеет право самостоятельно регулировать предоставление доступа. По его словам, дочернее предприятие корпорации SpaceX руководствуется исключительно собственными правилами обслуживания клиентов.

"Мы ничего не ограничивали. В конце концов, необходимо соблюдать условия предоставления услуг. Starlink может самостоятельно принимать такие решения, но, на наш взгляд, ничего не изменилось. Мы не давали никаких указаний или чего-то подобного", — подчеркнул чиновник.

Комментируя общую позицию своей страны, глава Пентагона также добавил, что Соединенные Штаты «конечно, желают украинцам успеха».

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Пока Пентагон отрицает собственное участие в корректировке работы спутников, американские журналисты указывают на конкретных инициаторов ограничений. Издание CBS News, опираясь на информацию из собственных непубличных источников, отмечает, что ответственность за ограничение возможностей сети Starlink для украинской стороны несет непосредственно владелец корпорации SpaceX Илон Маск.

Новини.LIVE сообщали, что ситуация со спутниковой связью существенно осложнилась после того, как компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink в движении.

Новые ограничения коснулись военного пакета StarShield. Как отметил советник президента по вопросам военных технологий Сергей «Флеш» Бескрестнов, украинских военных об этом решении заранее не предупредили, из-за чего было сорвано выполнение ряда боевых задач Сил обороны.

Госсекретарь США Марко Рубио отверг обвинения в том, что Вашингтон блокирует поставки зенитных ракет Киеву или намеренно ограничивает передачу разведданных о запусках российской баллистики. По его словам, заявления о гибели украинцев из-за недостатка американской информации не соответствуют действительности.

В то же время в ночь на 19 октября во время вражеской атаки на Киев украинская ПВО не получила заблаговременного предупреждения от партнеров о первом баллистическом ударе, обнаружив цели исключительно с помощью собственных радаров. Уже во время повторного обстрела в три часа ночи данные из США поступили, хотя времени на реакцию оставалось очень мало.

Параллельно обострилась дискуссия вокруг спутниковой связи: Рубио подтвердил, что Украина пока не имеет доступа к военной сети Starshield, но заверил, что Белый дом не отдавал приказов о блокировке. Министр финансов США Скотт Бессент также опроверг какие-либо ограничения работы Starlink со стороны Вашингтона и раскритиковал обвинения украинской стороны.

Со своей стороны Владимир Зеленский подчеркнул, что перебои со Starlink существенно осложнили фронтовую логистику и безопасность гражданского населения. Из-за этих рисков Киев ищет альтернативные каналы спутниковой связи. Также президент сообщил о прогрессе в разработке новой антибаллистической системы FREJYA.