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ЗМІ: Маск наказав уповільнити роботу Starlink для України

Ua ru
21 жовтня 2026 08:15
Ілон Маск міг погодити з Трампом обмеження Starlink в Україні
Засновник компаній SpaceX Ілон Маск. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Засновник та власник компанії SpaceX Ілон Маск особисто віддав розпорядження обмежити швидкість роботи спеціалізованого військового сервісу супутникового зв’язку Starshield в Україні. Бізнесмен міг завчасно обговорити цей крок із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців, передає Новини.LIVE.

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Обмеження Starlink для України

За даними ЗМІ, Дональд Трамп та Ілон Маск провели телефонну розмову з приводу обмеження роботи Starlink невдовзі після того, як інформація стала публічною.

Окрім того, американські посадовці стверджують, що співрозмовники обговорювали цей крок ще до його безпосереднього втілення.

Водночас Трамп заявив, що не вважає себе або Ілона Маска відповідальними за обмеження для України.

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Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський провів селекторну нараду, під час якої обговорили проблеми зі Starlink на фронті. Зокрема, на різних ділянках обладнання перестає працювати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

А міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американська влада не запроваджувала обмежень на роботу Starlink в Україні. Він також виступив із критикою Зеленського через його заяви про відповідальність Вашингтона за ситуацію.

війна Ілон Маск Дональд Трамп Україна Starlink
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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