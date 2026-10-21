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СМИ: Маск приказал замедлить работу Starlink для Украины

Ua ru
21 октября 2026 08:15
Илон Маск мог согласовать с Трампом ограничения на работу Starlink в Украине
Основатель компаний SpaceX Илон Маск. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Основатель и владелец компании SpaceX Илон Маск лично отдал распоряжение ограничить скорость работы специализированного военного сервиса спутниковой связи Starshield в Украине. Бизнесмен, возможно, заранее обсудил этот шаг с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, передает Новини.LIVE.

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Ограничения Starlink для Украины

По данным СМИ, Дональд Трамп и Илон Маск провели телефонный разговор по поводу ограничения работы Starlink вскоре после того, как информация стала достоянием общественности.

Кроме того, американские чиновники утверждают, что собеседники обсуждали этот шаг еще до его непосредственной реализации.

В то же время Трамп заявил, что не считает ни себя, ни Илона Маска ответственными за ограничения в отношении Украины.

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Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский провел селекторное совещание, в ходе которого обсуждались проблемы со Starlink на фронте. В частности, на различных участках оборудование перестает работать при скорости 130-161 километр в час.

А министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские власти не вводили ограничений на работу Starlink в Украине. Он также выступил с критикой Зеленского из-за его заявлений об ответственности Вашингтона за сложившуюся ситуацию.

война Илон Маск Дональд Трамп Украина Starlink
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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