Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував військову допомогу Україні. Він заперечив, що Вашингтон навмисно відмовляє Києву в постачанні зенітних ракет. Також американський посадовець відкинув звинувачення щодо ненадання розвідувальної інформації Україні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Марко Рубіо в ефірі DRM News.

Реклама

Що Рубіо сказав про постачання ракет Україні

За словами Марка Рубіо, Міністерство оборони США не змінювало підходу до України. Він наголосив, що позиція Вашингтона залишається незмінною.

"Все, що ми робимо щодо України, залишається без змін. Нічого не змінилося", — зазначив держсекретар.

Окремо Рубіо заперечив, що Сполучені Штати навмисно відмовляють Україні в постачанні зенітних ракет:

Читайте також:

"Ми не відмовляємо Україні у постачанні зенітних ракет навмисно".

Рубіо відкинув звинувачення щодо розвідданих США

Американський держсекретар також прокоментував заяви, які нібито лунають з оточення українського уряду. У них стверджується, що українці гинуть через ненадання американської розвідувальної інформації.

Рубіо різко відреагував на такі звинувачення та заперечив їхню правдивість.

"Це скандально. Це обурливо. Це просто неправда. Це не відповідає дійсності", — заявив він.

Також держсекретар зазначив, що Президент США Дональд Трамп реагує на натяки про нібито навмисні спроби американської адміністрації зашкодити Україні.

За словами Рубіо, такі твердження несправедливі й не відповідають дійсності.

Новини.LIVE інформували, що 20 жовтня 2026 року Володимир Зеленський провів переговори з державним секретарем США Марко Рубіо щодо оборонних потреб України та подальших дипломатичних кроків. Сторони обговорили постачання перехоплювачів балістичних ракет, своєчасне попередження про російські удари та ситуацію навколо Starlink. Також вони домовилися найближчим часом знову зв’язатися для обміну актуальною інформацією.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно Рубіо заявив, що Дональду Трампу неприємно бачити наслідки російських ракетних ударів по житлових будинках Києва. Коментуючи відсутність завчасного попередження про балістичну загрозу, Рубіо зазначив, що не знає, що сталося в ніч проти 19 жовтня. Він також повідомив, що Європейське командування ЗС США вивчає програмну проблему, яка виникла кількома ночами раніше в системі раннього попередження України.

Крім того, як писали Новини.LIVE, раніше Рубіо заперечив призупинення передачі розвідувальної інформації Україні, про яке заявив Володимир Зеленський. Він наголосив, що жодної паузи в обміні даними не було, та закликав зосередитися на припиненні війни.