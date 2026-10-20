Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал вопрос о военной помощи Украине. Он опроверг утверждение о том, что Вашингтон намеренно отказывает Киеву в поставках зенитных ракет. Также американский чиновник отверг обвинения в отказе предоставить Украине разведывательную информацию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Марко Рубио в эфире DRM News.

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Что Рубио сказал о поставках ракет Украине

По словам Марка Рубио, Министерство обороны США не меняло подхода к Украине. Он подчеркнул, что позиция Вашингтона остается неизменной.

"Все, что мы делаем в отношении Украины, остается без изменений. Ничего не изменилось", — отметил госсекретарь.

Отдельно Рубио опроверг, что Соединенные Штаты намеренно отказывают Украине в поставках зенитных ракет:

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"Мы не отказываем Украине в поставках зенитных ракет намеренно".

Рубио отверг обвинения в отношении разведданных США

Американский госсекретарь также прокомментировал заявления, которые якобы звучат из окружения украинского правительства. В них утверждается, что украинцы гибнут из-за непредоставления американской разведывательной информации.

Рубио резко отреагировал на такие обвинения и опроверг их достоверность.

"Это скандально. Это возмутительно. Это просто неправда. Это не соответствует действительности", — заявил он.

Также госсекретарь отметил, что президент США Дональд Трамп реагирует на намеки о якобы преднамеренных попытках американской администрации навредить Украине.

По словам Рубио, такие утверждения несправедливы и не соответствуют действительности.

Новини.LIVE сообщали, что 20 октября 2026 года Владимир Зеленский провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио относительно оборонных потребностей Украины и дальнейших дипломатических шагов. Стороны обсудили поставки средств перехвата баллистических ракет, своевременное предупреждение о российских ударах и ситуацию вокруг Starlink. Также они договорились в ближайшее время вновь связаться для обмена актуальной информацией.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Рубио заявил, что Дональду Трампу неприятно видеть последствия российских ракетных ударов по жилым домам Киева. Комментируя отсутствие заблаговременного предупреждения о баллистической угрозе, Рубио отметил, что не знает, что произошло в ночь на 19 октября. Он также сообщил, что Европейское командование ВС США изучает программную проблему, возникшую несколькими ночами ранее в системе раннего предупреждения Украины.

Кроме того, как писали Новини.LIVE, ранее Рубио опроверг приостановку передачи разведывательной информации Украине, о которой заявил Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что никакой паузы в обмене данными не было, и призвал сосредоточиться на прекращении войны.