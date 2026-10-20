Володимир Зеленський і дерсекретар США Марко Рубіо. Фото: Офіс президента

Дорогою до Осло Володимир Зеленський поспілкувався з державним секретарем США Марко Рубіо. Під час розмови сторони порушили питання постачання Україні ракет-перехоплюв ачів, а також обговорили співпрацю у сфері розвідк и та використання Starlink.

Про це стало відомо з розмови Зеленського та Марко Рубіо, передає Новини.LIVE.

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Зеленський провів переговори з Марко Рубіо

За словами глави держави, розмова з Марко Рубіо була предметною та відбулася в позитивній атмосфері.

"Можливо, за 48 годин матимемо результат", — сказав Зеленсь кий.

Під час переговорів сторони визначили ключові питання, над якими необхідно продовжити роботу, і домовилися рухатися далі для досягнення конкретних результатів.

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Зеленський зазначив, що перші результати обговорень можуть з’явитися вже протягом 48 годин. Водночас президент наголосив на необхідності подальшого опрацювання порушених питань.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів в Осло, під час яких Україна та партнери обговорили майбутні гарантії безпеки й результати попередніх контактів у Маямі. Серед можливих механізмів захисту України розглядали підхід, заснований на принципі статті 5 НАТО.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив про запланований візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга 21 жовтня. Там американський представник має обговорити з російською стороною пропозиції, які європейські партнери розглядали під час переговорів в Осло.