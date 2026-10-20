Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский провел переговоры с Рубио насчет разведки и Starlink

Зеленский провел переговоры с Рубио насчет разведки и Starlink

Ua ru
20 октября 2026 21:52
Зеленский о переговорах с Рубио: ракеты-перехватчики, разведка и Starlink Офис президента
Владимир Зеленский и госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Офис президента

По дороге в Осло Владимир Зеленский пообщался с государственным секретарем США Марко Рубио. В ходе беседы стороны затронули вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков , а также обсудили сотрудничество в сфере разведки и использование Starlink.

Об этом стало известно из беседы Зеленского и Марко Рубио, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский провёл переговоры с Марко Рубио

По словам главы государства, беседа с Марко Рубио была содержательной и прошла в позитивной атмосфере.

"Возможно, через 48 часов у нас будет результат", — сказал Зеленский .

В ходе переговоров стороны определили ключевые вопросы, над которыми необходимо продолжить работу, и договорились двигаться дальше для достижения конкретных результатов.

Читайте также:

Зеленский отметил, что первые результаты обсуждений могут появиться уже в течение 48 часов. В то же время президент подчеркнул необходимость дальнейшей проработки затронутых вопросов.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в Осло, в ходе которых Украина и партнеры обсудили будущие гарантии безопасности и результаты предыдущих контактов в Майами. Среди возможных механизмов защиты Украины рассматривался подход, основанный на принципе статьи 5 НАТО.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил о запланированном визите специального посланника президента США Стива Виткоффа в Санкт-Петербург 21 октября. Там американский представитель должен обсудить с российской стороной предложения, которые европейские партнеры рассматривали в ходе переговоров в Осло.

Владимир Зеленский США разведка Starlink Марко Рубио
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации