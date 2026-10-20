Владимир Зеленский и госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Офис президента

По дороге в Осло Владимир Зеленский пообщался с государственным секретарем США Марко Рубио. В ходе беседы стороны затронули вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков , а также обсудили сотрудничество в сфере разведки и использование Starlink.

Об этом стало известно из беседы Зеленского и Марко Рубио, передает Новини.LIVE.

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Зеленский провёл переговоры с Марко Рубио

По словам главы государства, беседа с Марко Рубио была содержательной и прошла в позитивной атмосфере.

"Возможно, через 48 часов у нас будет результат", — сказал Зеленский .

В ходе переговоров стороны определили ключевые вопросы, над которыми необходимо продолжить работу, и договорились двигаться дальше для достижения конкретных результатов.

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Зеленский отметил, что первые результаты обсуждений могут появиться уже в течение 48 часов. В то же время президент подчеркнул необходимость дальнейшей проработки затронутых вопросов.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в Осло, в ходе которых Украина и партнеры обсудили будущие гарантии безопасности и результаты предыдущих контактов в Майами. Среди возможных механизмов защиты Украины рассматривался подход, основанный на принципе статьи 5 НАТО.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил о запланированном визите специального посланника президента США Стива Виткоффа в Санкт-Петербург 21 октября. Там американский представитель должен обсудить с российской стороной предложения, которые европейские партнеры рассматривали в ходе переговоров в Осло.