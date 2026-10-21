Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что без американской военной и другой помощи Украина не смогла бы сохранить свой суверенитет. При этом он опроверг причастность администрации президента Дональда Трампа к решению Илона Маска ограничить работу спутниковой системы Starlink, а также рассказал о сложных переговорах по завершению войны.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

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Украинский военный с антенной Starlink. Фото: Reuters

Рубио рассказал об американской помощи Украине

Во время визита в Индию госсекретарь США заявил, что американская помощь сыграла решающую роль в сохранении украинской государственности.

"Если бы не помощь Соединенных Штатов, в частности при администрации Трампа, Украины сейчас не существовало бы. Украина как суверенное государство не существовала бы", — заявил Рубио.

Госсекретарь при этом признал мужество украинских военных, которые противостоят российскому вторжению.

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Илон Маск. Фото: Reuters

Рубио высказался об ограничении Starlink

Госсекретарь прокомментировал сообщения американских журналистов о том, что Илон Маск приказал замедлить работу Starlink, который Украина использует для обороны от российских атак.

Рубио опроверг информацию о том, что Белый дом заранее знал о решении или влиял на него.

"Неправда, что мы каким-либо образом знали об этом заранее или давали соответствующие указания", — подчеркнул Рубио.

По словам госсекретаря, американские власти не могут контролировать решения частной компании относительно собственной продукции.

США обсуждают компромиссы по Донбассу

Рубио также сообщил, что переговоры о завершении войны остаются сложными. Сейчас одним из главных вопросов является будущее Донбасса. Стороны обсуждают новые предложения, которые могли бы помочь преодолеть разногласия.

Госсекретарь считает, что для достижения договоренности обеим сторонам придется пойти на определенные уступки. В то же время он признал, что главным приоритетом Украины остаются долгосрочные гарантии безопасности, которые должны предотвратить повторное российское вторжение.

На этом фоне специальный посланник президента США Стив Уиткофф 21 октября прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным. Одной из целей дипломатических контактов является подготовка возможной трехсторонней встречи президентов Украины, США и России.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский по дороге в Осло провел переговоры с Рубио. Стороны обсудили поставки ракет-перехватчиков, сотрудничество в сфере разведки и использование Starlink. Президент заявил, что первые результаты договоренностей могут появиться в течение 48 часов.

Также Новини.LIVE писал, что украинские военные фиксируют проблемы с работой Starlink на различных участках фронта. По словам Зеленского, оборудование перестает функционировать на скорости 130–161 км/ч, что осложняет фронтовую логистику. Ограничения также влияют на использование дронов средней дальности и перехватчиков реактивных "шахедов".