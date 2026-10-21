Американський мільярдер та засновник SpaceX Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Американські законодавці планують з'ясувати причини блокування супутникового зв'язку Starshield для українських військових і притягнути винних до відповідальності. Конгресмен Браян Фіцпатрік підтвердив, що влада планує влаштувати допит Ілона Маска під присягою США та нагадав про наслідки таких рішень на фронті в Україні.

Про це Браян Фіцпатрік висловився журналістам CNN, цитує Новини.LIVE.

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Загроза кримінального порушення та межі повноважень Маска

Член комітету Палати представників США з розвідки Браян Фіцпатрік ініціює масштабну парламентську перевірку після оприлюднення інформації про проблеми з функціонуванням платформи Starshield в Україні. Політик різко розмежував комерційні сервіси компанії SpaceX та спеціалізовані оборонні технології.

"Якщо це справді пан Маск віддав цей наказ, то це, ймовірно, є порушенням закону, оскільки він має повноваження та право приймати рішення щодо Starlink — цивільного комерційного продукту, але не щодо Starshield, який є інструментом національної безпеки військового рівня. Тому жоден цивільний, жодна окрема цивільна особа не повинна мати повноважень щодо прийняття рішень про те, як це розгортається. Ось що нам потрібно з'ясувати до кінця", — заявив законодавець у розмові з журналісткою.

Спеціальний нагляд за цією справою розпочнеться одразу після повернення американських конгресменів до сесійної зали. Фіцпатрік підтвердив, що законодавці викличуть свідків, візьмуть у них свідчення під присягою та перевірять кожного потенційно причетного фігуранта, включно із засновником компанії SpaceX.

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"Ми маємо викликати свідків. Потрібно їх допитати, взяти під присягу і дійти до суті справи, бо це дуже-дуже серйозна справа. Її не можна просто так зам'яти", — наголосив представник розвідувального комітету.

Посадовець окремо акцентував на трагічних наслідках таких кроків безпосередньо в зоні бойових дій: "Ми не можемо просто проігнорувати це. Це дуже, дуже серйозна проблема, адже припинення дії Starshield у такий спосіб коштує людських життів. Це має мати наслідки".

Коли журналістка уточнила, чи означає ретельне розслідування виклик Ілона Маска на офіційний допит під присягою, конгресмен дав пряму ствердну відповідь: "Я вважаю, що це розслідування. Треба опитати всіх. Так".

Він також нагадав посадовцям про повну фінансову залежність урядових структур від рішень парламенту: "Кейтлін, виконавча гілка влади не має ані копійки власних коштів. Гроші платників податків надходять до неї через законодавчу гілку влади, і будь-яке відомство чи керівник відомства, які брали участь у цьому, мають понести фінансові наслідки".

Новини.LIVE повідомляли, що компанія SpaceX з 14 жовтня обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху, причому ліміти вдарили саме по спеціалізованому військовому сервісу Starshield. За словами радника президента з питань військових технологій Сергія "Флеша" Бескрестнова, українських бійців про це не попередили завчасно, що безпосередньо зірвало низку бойових завдань Сил оборони на передовій.

За даними ЗМІ, розпорядження урізати швидкість Starshield в Україні віддав особисто Ілон Маск, імовірно попередньо погодивши це рішення з президентом США Дональдом Трампом. Водночас міністр оборони США Піт Гегсет запевнив, що Пентагон до цих змін непричетний і жодних вказівок компанії не надавав.

На тлі скандалу американський сенатор Том Тілліс оголосив про намір звернутися до генерального інспектора Міноборони США з вимогою провести офіційне розслідування. Політик наголосив, що причини перебоїв криються не в цивільній мережі Starlink чи самій компанії, а саме в роботі системи Starshield, яка адмініструється за контрактами з американським оборонним відомством.